Nuovo spazio incentrato sulla Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, che in pochissimo tempo è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Can Divit (Can Yaman) farà un brutto gesto nei confronti di Polen (Kimya Gökçe Aytaç).

Il fotografo abbandonerà la festa di compleanno di quest'ultima per raggiungere Sanem Aydin (Demet Özdemir), quando apprenderà che non si è presentata al party della sua ex a causa di un malinteso. Finalmente l’aspirante scrittrice e il primogenito di Aziz si daranno il loro primo vero bacio nel luogo in cui si sono conosciuti, e questa volta non sarà al buio.

DayDreamer, anticipazioni turche: Guliz fa rimanere Sanem senza parole

L’impresa di Polen per riconquistare Can sarà parecchio complicata nelle prossime puntate dello sceneggiato. Le anticipazioni raccontano che tutto avrà inizio quando Sanem si renderà conto di doversi guardare le spalle dall’ex fidanzata del primogenito di Aziz. L’aspirante scrittrice, quando capirà che la sua rivale in amore è tornata a Istanbul per convincere il fotografo a dare una seconda possibilità alla loro relazione, architetterà un piano per ostacolarla. La sorella di Leyla troverà un escamotage per non consentire a Polen di passare del tempo da sola in compagnia del fotografo in occasione del giorno del suo compleanno, per questo motivo le organizzerà una festa.

Sanem, però, dovrà fare i conti con degli imprevisti.

La figlia di Nihat e Mevkibe riceverà una bruttissima notizia da Guliz, mentre sarà in procinto di recarsi alla villa dei Divit. La segretaria farà rimanere senza parole Sanem, nell’istante in cui le confesserà che Polen ha deciso di trasferirsi nella dimora di Can in modo definitivo.

La sorella di Leyla affranta, Can abbandona la festa di Polen per recarsi in teatro

Aydin crederà di non avere più nessuna chance per stare al fianco del suo datore di lavoro, per questo motivo affranta si rifiuterà di prendere parte alla festa di Polen e raggiungerà Ceycey a teatro. Can messo al corrente dell’assenza improvvisa dell’aspirante scrittrice si preoccuperà e chiederà delle spiegazioni a Guliz.

Quest’ultima sceglierà di essere sincera con il proprio capo, visto che gli farà sapere della conversazione avuta in auto con Sanem.

Il fotografo non ci penserà due volte a lasciare la sua abitazione per recarsi dalla sorella di Leyla, con l’obiettivo di confessarle finalmente di essere l'Albatros, l’uomo che continua a cercare disperatamente. Con indosso un vestito elegante, Can troverà il coraggio di svelare la verità a Sanem: in tale circostanza quest’ultima si scambierà un bacio appassionato con il fotografo, dopo aver capito di aver trovato dopo tanta fatica colui che l'ha fatta innamorare.