Gli spoiler della nota soap opera turca Daydreamer (Le ali del sogno) riservano molte novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5 alle 14:45, Osman Isik, interpretato dall'attore Ali Yagci, avrà notevolmente successo come modello. L'uomo, inoltre, attirerà l'attenzione della giovane Guliz Yildirim, la quale sembrerà perdere completamente la testa per Osman. Nel frattempo Sanem vorrà confessare la verità a Can e cercherà di convincere Emre, ma l'uomo non avrà alcuna intenzione di parlare con suo fratello. In seguito la sceneggiatura di 'Day Dreamer' verrà selezionata per la pubblicità dell'agenzia di Can, la Fikri Harika.

Successivamente Muzzafer farà qualsiasi cosa per cercare di dimostrare di essere migliore di Osman, ma l'uomo riceverà una sorpresa inaspettata.

Osman riscuote successo come modello

Nelle puntate di Daydreamer che andranno in onda dal 27 al 31 luglio, Osman riscuoterà un enorme successo come modello. Frattanto Guliz avrà un forte interesse per Osman, sul set i rapporti fra Deren e Aylin saranno notevolmente tesi. Successivamente Sanem Aydin cercherà di convincere Emre a confessare insieme a lei tutta la verità a Can, ma l'uomo non vorrà raccontare nulla a suo fratello, poiché è convinto che non perdonerebbe mai il loro comportamento. Più tardi Sanem e Can lavoreranno insieme in agenzia a un particolare progetto, il quale prevederà una sceneggiatura completamente scritta dagli utenti di internet.

Leyla sospetta di Sanem

La sceneggiatura di 'Day Dreamer' verrà selezionata per la pubblicità dell'agenzia Fikri Harika. Sanem, intanto, nasconderà un particolare segreto, la donna infatti non vorrà svelare di essere dietro lo pseudonimo. Più tardi Leyla avrà strani sospetti nei riguardi di sua sorella.

Nel frattempo Mevkibe e Nihat cercheranno di saldare il loro debito, ma Halil non accetterà, poiché avrà già parlato della questione con Sanem. Successivamente Muzzafer vorrà dimostrare a tutti quanti di essere migliore di Osman, così si farà della pubblicità, per riuscire ad avere successo, ma l'uomo avrà uno spiacevole imprevisto.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Daydreamer

Nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi di Daydreamer è possibile rivedere in streaming online alcune delle puntate già trasmesse in tv. Basta registrarsi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it. All'interno del sito, oltre agli episodi della telenovela turca, si possono trovare altri contenuti interessanti, come gli 'extra' relativi alle anticipazioni e ai personaggi di Daydreamer.