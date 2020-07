Colpi di scena attendono i fan di DayDreamer nel corso delle prossime puntate, dove il rapporto tra Can e Sanem si deteriorerà improvvisamente, nel momento in cui il fotografo verrà a conoscenza che la ragazza gli ha sempre mentito, aiutando Emre a sabotare l'agenzia. Anche il minore dei Divit finirà nei guai, dato che Can, furioso, lo licenzierà dalla Fikri Harika. Il castello di bugie e inganni quindi, porterà gravi conseguenze per i protagonisti, visto che il fotografo interromperà ogni rapporto sia con il fratello che con Sanem.

Can e Sanem stanno insieme nelle prossime puntate di DayDreamer

Dopo aver visto nelle puntate appena andate in onda il tanto atteso bacio tra Can e Sanem, tra i due inizierà una relazione non priva di ostacoli. Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia infatti, si viene a sapere che Aylin tenterà di mettere i bastoni ai due innamorati e non esiterà ad utilizzare Metin per raggiungere il suo scopo. Il giovane avvocato e amico di lunga data di Can, verrà accusato di aver passato informazioni alla madre dei Divit e ciò farà sì che il fotografo getti all'aria la loro decennale amicizia.

Sanem decisa a confessare a Can la verità sul sabotaggio alla Fikri Harika

Can si sentirà tradito da Metin e Sanem vedendo la reazione del suo amato al 'tradimento', rimarrà spiazzata.

Nel frattempo Aylin ed Emre cercheranno di convincere la ragazza a non proseguire la sua relazione con il fotografo, dopo tutte le bugie che gli ha raccontato. Sanem però, sempre più innamorata di Can, non vorrà perderlo e sarà disposta a giocarsi il tutto per tutto, ripromettendosi di rivelargli, quando sarà il momento, tutta la verità sul sabotaggio all'interno dell'azienda e il suo coinvolgimento nella vicenda.

Spoiler DayDreamer: Can scopre la verità e lascia Sanem, Emre licenziato

Mentre Sanem sarà sempre più in preda ai sensi di colpa per aver ingannato Can, Emre e Aylin avranno il timore che la ragazza parli da un momento all'altro e tenteranno in ogni modo di impedirglielo. Sarà a questo punto che Sanem e Emre avranno una accesa discussione, durante la quale la giovane lo accuserà di essere l'unico responsabile di tutte le menzogne raccontate a Can.

Sanem si dirà pronta a anche a lasciare il fotografo, ma non prima che lui sappia tutta la verità. Parole che verranno ascoltate proprio da Can, il quale chiederà spiegazioni alla sua amata, che sarà costretta a rivelargli tutti i loschi piani in cui è stata coinvolta da Emre sin dal suo arrivo in agenzia. Disgustato dal racconto, il fotografo fuggirà via andando a cercare un chiarimento con il fratello, il quale ammetterà le sue colpe senza però svelare il coinvolgimento di Aylin. Sarà a questo punto che Can, furibondo, licenzierà Emre dall'agenzia e lascerà Sanem.

In attesa di scoprire cosa succederà tra Can e Sanem nel prosieguo delle puntate, si ricorda che la TV Soap DayDreamer va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Per chi si fosse perso qualche puntata precedente, queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.