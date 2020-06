Nei prossimi mesi Filippo Bisciglia potrebbe essere protagonista sul piccolo schermo in ruoli diametralmente opposti. Il romano è stato confermato al timone di Temptation Island che prenderà il via giovedì 2 luglio. Il conduttore televisiva ha già raggiunto il resort di Santa Margherita di Pula dove da alcuni giorni sono iniziate le riprese del programma televisivo di Canale 5. Poche settimane dopo la chiusura della nuova avventura sull’isola delle tentazioni il quarantatreenne potrebbe cimentarsi in un altro reality come riferito dal settimanale Nuovo Tv.

Questa volta Bisciglia tornerebbe a mettersi in gioco come concorrente per varcare la porta del Gf Vip che inizierà a metà settembre e sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Alfonso Signorini.

Uno scenario, come evidenziato dal periodico di Riccardo Signoretti, che potrebbe diventare realtà in quanto le date dei due reality non coincidono: il romano potrebbe così tornare nella casa più spiata dagli italiani.

Filippo Bisciglia nel cast del Gf Vip, l'indiscrezione del settimanale Nuovo Tv

Nel futuro di Filippo Bisciglia potrebbe esserci una nuova avventura al Grande Fratello dopo l’esperienza del 2006 che lo portò alla ribalta televisiva. In particolare il quarantatreenne potrebbe far del cast della versione vip del Reality Show. L’indiscrezione è stata diffusa nelle ultime ore dal settimanale Nuovo Tv. Al momento il conduttore televisivo, impegnato nelle riprese di Temptation Island, non ha né confermato né smentito il rumors.

Oltre all’esperienza nella sesta edizione della versione nip del Gf, in cui si classificò secondo (vinse Augusto De Megni), Bisciglia ha partecipato anche a due talent: Tale e quale show nel 2018 e Amici Celebrities nel 2019. In entrambe le occasioni si posizionò sul secondo gradino del podio.

Il conduttore televisivo arrivò secondo nel 2006 nella versione nip del reality

Nelle precedenti esperienze da concorrente in un programma televisivo Filippo Bisciglia ha visto sfumare la vittoria sempre ad un passo dal traguardo. Un particolare che potrebbe spingere il conduttore di Temptation Island a rimettersi in gioco ed a varcare nuovamente la porta rossa dopo l’esperienza di 14 anni fa.

Alfonso Signorini sta lavorando già da diverse settimane al cast della quinta edizione del Gf Vip ed ha anticipato che tra i protagonisti ci saranno personaggi di assoluto rilievo.

Tra i nomi circolati con insistenza in questi giorni ci sono Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Cristina Buccino. In pole position ci sarebbe anche Enock Barwuah, fratello di Balotelli, mentre Rosanna Cancellieri ha smentito la sua partecipazione al programma di Canale 5. “Mai stata contattata ed in ogni caso non è un’esperienza che mi attira” ha precisato in un’intervista rilasciata all’Adnkronos.