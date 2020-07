Le anticipazioni turche di Daydreamer – Le ali del sogno riportano che ci sarà un incontro particolare tra Sanem e la fidanzata di Can, Polen. La soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 2 e 50 del pomeriggio su Canale 5 e racconta la storia d’amore tra Can, proprietario di una famosa azienda pubblicitaria, e Sanem, sua nuova dipendente. Il loro amore è ostacolato da Emre , il quale si serve di Sanem per sabotare l’azienda di famiglia a favore della fidanzata Aylin.

Nella puntata che andrà in onda l'8 luglio si presenterà un altro ostacolo per la coppia: il ritorno di Polen, fidanzata del fotografo.

Nonostante Can abbia chiuso con lei durante una telefonata, la giovane e bellissima modella non intende arrendersi e cerca di riconquistare il cuore del fotografo.

Spoiler 8 luglio: l'incontro tra Sanem e Polen

Can e Sanem sembrano essersi ormai resi conto del sentimento che provano l’uno per l’altra, ma non sono ancora riusciti a confessarlo. Pertanto, nella puntata che andrà in onda l'8 luglio, ci sarà il ritorno di Polen, fidanzata di Can. Sanem, decisa a confessare i suoi sentimenti all'uomo, si dirige verso la sua abitazione, ma sarà proprio la bellissima Polen ad ospitarla in casa. Sanem è sorpresa dalla bellezza di Polen e si convince di non avere alcuna speranza con il suo capo. Intanto, quando Can torna a casa, si sorprende nel trovare le due donne in casa sua.

Il proprietario dell'azienda sarà molto chiaro nei confronti di Polen, confermandole che vuole chiudere la relazione a causa della distanza. L'ex fidanzata di Divit, dal suo canto, è convinta che ci sia un'altra persona nella vita di Can e intende fare di tutto per scoprire chi è. Riuscirà a capire che la donna di cui Can si è innamorato è proprio Sanem?

Nelle prossime puntate

Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate Polen farà di tutto per riconquistare Can. Intanto in agenzia si presenta Levent, capo di un'azienda specializzata in prodotti organici, che rappresenterà un nuovo pericolo per Sanem e Can. La ragazza, infatti, è convinta che lui sia l'Albatros e vuole conquistarlo a tutti i costi.

Levent lavorerà con Can grazie all'idea sviluppata da Sanem. Intanto, Leyla torna dal suo viaggio di lavoro e inizia a frequentarsi assiduamente con Emre, a tal punto da organizzare una cena insieme. La giovane confessa a Sanem di essersi resa conto dei sentimenti che Osman prova nei suoi confronti, ma non riesce a vederlo come un ipotetico fidanzato. Emre, però, verrà meno alla cena organizzata con Leyla a causa di Aylin e questo provocherà molta tristezza alla sorella di Sanem. Nonostante la stagista pensi male di Emre, appoggerà comunque sua sorella.