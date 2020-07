Gli attori di Doc - Nelle tue mani sono tornati sul set. A rivelarlo è stato proprio Luca Argentero l’attore che veste i panni del protagonista Andrea Fanti. La fiction (rivelazione della primavera 2020 targata Rai 1) è andata in onda, durante il lockdown, incollando davanti al televisore milioni di telespettatori. Il tanto atteso ritorno sul set, per completare la produzione degli episodi della prima stagione, è stato annunciato da Luca Argentero, il quale ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram.

Argentero: 'Presto ritorneremo’

Nella storia Instagram di Argentero si vedono alcune foto incorniciate degli attori che compongono il cast della serie, accompagnate da un sottofondo musicale: The show must go on dei Queen.

“Ebbene sì. Siamo tornati sul set e presto ritorneremo”, ha commentato l’attore. Qualche giorno fa, anche l’attrice Matilde Gioli, che interpreta il ruolo della dottoressa Giulia Giordano, con un post sul suo profilo Instagram aveva anticipato che le riprese sarebbero cominciate entro pochissimi giorni. Per questo anche Gioli ha pubblicato, sul suo profilo, una fotografia e poi ha scritto: "Giulia Giordano is back”, mostrandosi con il copione degli episodi di Doc - Nelle tue mani.

Numerosissimi sono stati i commenti dei suoi fan. In modo particolare, i suoi ammiratori si sono mostrati entusiasti del ritorno sul set e hanno commentato con entusiasmo la fotografia scrivendo: "Che bello. Non vediamo l’ora”.

Il finale di stagione è atteso in onda in autunno

La fiction Doc - Nelle tue mani, la quale è stata prodotta da LuxVide con RaiFiction, è andata in onda da marzo ad aprile. A causa dell’emergenza sanitaria nazionale, le registrazioni degli episodi erano però state sospese: per questo, l’ultima puntata è stata trasmessa il 16 aprile, in attesa di poter tornare sul set e girare il finale di stagione.

Secondo alcuni rumors, le nuove puntate della fiction saranno trasmesse, in prima serata su Rai 1, in autunno. Argentero, qualche settimana fa, ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha dichiarato di non voler svelare nulla in merito a ciò che accadrà nel tanto atteso finale di stagione proprio perché "la serie è scritta in modo denso e vi succede qualcosa ogni minuto”.

Non è impossibile, che vi sia (visto anche il grande successo riscosso) una seconda stagione di Doc. Lo stesso Argentero, infatti, in più di una occasione, si è mostrato disponile ed entusiasta a questa ipotesi. Una volta terminate le registrazioni delle puntate della prima stagione, pertanto, gli attori potrebbero tornare sul set per girare gli episodi di Doc - Nelle tue mani 2.