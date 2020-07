Da settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro dell'attenzione mediatica per via della loro crisi d'amore. Al momento non è noto il motivo della loro separazione. Tuttavia il profilo Instagram di Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato alcune foto che immortalano i due vip in dolce compagnia con terzi. La modella argentina appare con un imprenditore campano e il conduttore campano con un'ex gieffina venezuelana.

A far parlare del "quadrilatero" amoroso è soprattutto un'esternazione che l'ormai ex fidanzato di Mariana, Simone Susinna, ha riportato sul suo profilo Instagram.

Lo sfogo del giovane alluderebbe alla presunta nuova liaison amorosa dell'ex con De Martino.

Rodriguez e De Martino insieme ai presunti nuovi compagni

Nel nuovo numero di Chi magazine sono state pubblicate delle indiscrezioni e foto circa i presunti rispettivi nuovi compagni di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Così come pubblicato dalla pagina Chi su Instagram, a proposito del numero in edicola da oggi 8 luglio, i due coniugi si starebbero consolando rispettivamente con Gianmaria Antinolfi e Mariana Rodriguez dopo la loro rottura.

Nelle foto che immortalano De Martino, quest'ultimo appare a bordo della sua barca nelle acque di Napoli e in atteggiamenti amichevoli con l'ex gieffina. Negli scatti dell'argentina, invece lei bacia il presunto compagno Gianmaria, in quella che secondo la fonte sarebbe la villa presa in affitto dai due.

Nelle ultime settimane sono trapelate sul web diverse indiscrezioni secondo cui Stefano e Belen si sarebbero divisi per un tradimento del conduttore alla moglie. Ma la Rodriguez ha di recente fatto eco a un commento giunto da un utente su Instagram che difendeva Stefano dall'accusa di un presunto tradimento ai suoi danni, esclamando "Ecco, brava!".

In un video condiviso con gli utenti sempre su Instagram, inoltre, la showgirl non ha nascosto di vivere un momento difficile. Nel filmato, ha fatto inoltre sapere di non essere intenzionata a motivare la separazione dal marito. ''Quando me la sentirò, racconterò come stanno le cose", ha affermato.

Simone Susinna si lascia andare a uno sfogo sibillino

A seguito della condivisione sulla pagina Instagram di Chi delle nuove foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme ai presunti compagni, Simone Susinna ha riportato tra le Instagram story un'esternazione sibillina. "Dalle stelle alle stalle" si legge nel messaggio, che alluderebbe a quanto emerso sul sospetto nuovo amore dell'ex gieffina.

Le indiscrezioni di Chi

A corredo delle immagini di Stefano De Martino e Belen Rodriguez visibili nel nuovo numero in edicola dall'8 luglio, Chi ha riportato su Instagram delle indiscrezioni. "I due si conoscevano già da tempo - si legge nella descrizione delle foto di De Martino con Mariana Rodriguez - Anche se i primi passi li ha fatti il conduttore sui social, hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del conduttore".

A corredo delle foto della showgirl argentina e Gianmaria Antinolfi, la fonte ha invece riportato quanto segue: "La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri. Fino ai baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto".