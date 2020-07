Valeria e Ciavy si sono lasciati durante la loro esperienza televisiva a Temptation Island. Nel corso di un'intervista a Uomini e Donne Magazine, in edicola da venerdì 17 luglio, la ragazza ha spiegato che il fidanzato non era l'uomo giusto per lei e lo ha capito anche grazie al tentatore Alessandro Basciano.

Valeria deve ringraziare Alessandro se ha capito di non amare più Ciavy

Valeria ha raccontato che l'esperienza nel villaggio, insieme al single Alessandro Basciano, le è servita molto e, grazie a lui, ha capito di non essere più innamorata del suo fidanzato: ''Corteggiandomi, ascoltandomi, mi ha fatto ritrovare tutto quello che avevo perso, ma a cui ho capito di non voler più rinunciare.

Mi sono fatta delle domande e mi sono data tutte le risposte''. Valeria, nel corso dell'intervista, ha raccontato che l'esperienza a Temptation Island l'ha cambiata in meglio: ''Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo e di aver ritrovato la libertà di fare qualsiasi cosa: prima mi sentivo giudicata e avevo timore di espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo dal dire quello che pensavo. Ora non ho più timore e sento di essere tornata la Valeria di un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa e ed esprime ogni sua emozione ed è una sensazione bellissima''.

Ciavy e Valeria si sono lasciati

Durante la permanenza nel reality, Valeria ha capito di non aver paura a troncare un rapporto, perché se le cose non funzionano è meglio chiudere.

La giovane ha dichiarato che vuole al suo fianco un uomo che la corteggi e che non la metta in competizione con le altre donne, ma la faccia sentire la più bella. Valeria ha proseguito dicendo: ''Non mi dovrà più far sentire insicura, ma amarmi ogni giorno senza mancare di rispetto''. Prima di partecipare alla trasmissione, l'estetista era convinta di amare tantissimo il suo fidanzato ma, dentro al villaggio, le cose sono cambiate: ''Credevo che mi sarebbe mancato tanto, ma così non è stato.

In questo momento se ripenso a noi mi vengono in mente i bei momenti che abbiamo vissuto, e sono stati tanti, ma credo che sia giusto aver messo un punto a tutto questo: ci meritiamo quella felicità che da tempo insieme non vivevamo più. Ho capito che tra noi c'erano ossessione e possesso''.

I problemi fra Valeria e Ciavy

Nonostante i problemi che avevano durante il loro rapporto, Ciavy e Valeria continuavano a stare insieme. Il ragazzo aveva paura di perdere Valeria, mentre la fidanzata aveva capito che non era in grado di starle accanto come avrebbe voluto: ''Mi mancava il coraggio per paura della solitudine, di non trovare nessuno o di soffrire per la sua mancanza per colpa dell'abitudine. Purtroppo, quando qualcosa si rompe, devi imparare a convivere con quella ferita e noi non siamo stati bravi a sopravvivere a tutto questo''. Valeria ha aggiunto che anche la gelosia è stata un problema nel rapporto con il compagno, il quale si lamentava del fatto che a volte, durante il suo lavoro di estetista, faceva trattamenti agli uomini.

La storia d'amore fra Valeria e Ciavy, dunque, al momento sembrerebbe terminata definitivamente.