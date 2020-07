Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap tedesca continua ad appassionare gli spettatori di Rete 4, dal lunedì al venerdì, alle 19:35.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 6 al 10 luglio svelano che Franzi si candiderà per un lavoro che potrebbe portarla lontano da Tim. André, nel frattempo, turbato dal rapporto tra Linda e Dirk, si lascerà andare a una scenata di gelosia.

Tempesta d'amore, trame dal 6 al 10 luglio: Jessica vuole cancellare le nozze

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, tutti saranno pronti per partecipare al matrimonio di Henry e Jessica.

Ma la donna avrà un brutto litigio con Annabelle. Quest'ultima, in preda alla furia, le si getterà addosso e le distruggerà l'abito da sposa. Jessica, in preda al panico, non vedrà soluzione alternativa all'annullamento del matrimonio. Anche se, alla fine, Jessica e Henry riusciranno a convolare a nozze e a giurarsi amore eterno.

Nel frattempo, Franzi, delusa dall'amore, deciderà di chiudere con gli uomini e di dedicarsi solo al lavoro. Un aiuto inaspettato da parte di Tim, però, potrebbe farle cambiare idea.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 10 luglio: Dirk provoca André

Negli episodi di Tempesta d'amore della prossima settimana, Linda dovrà fare pace con i propri sentimenti. Dovrà ammettere, infatti, che il bacio con Dirk ha suscitato in lei forti emozioni.

André, già sospettoso sulle reali intenzioni di Dirk, non riuscirà a contenere la rabbia. Inoltre, l'uomo, farà di tutto per cercare di provocarlo e di suscitare una sua reazione. In suo aiuto, accorrerà Christoph.

Intanto, Franzi, decisa a migliorare la propria condizione lavorativa, si candiderà per un posto di coltivatrice di mele.

Tim non sarà per niente contento della sua iniziativa, perché questo la costringerebbe a un trasferimento lontano da lui. Si proporrà di aiutarla a cercare un impiego alternativo, ma Franzi rifiuterà.

Il padre di Natascha scompare

Negli episodi di Tempesta d'amore dal 6 al 10 luglio, Natascha verrà messa a conoscenza della scomparsa di suo padre.

Nonostante la delicata situazione con il marito, deciderà di andare a Edimburgo per andare a cercarlo. Per fortuna, qualche istante prima della sua partenza, il padre busserà a casa sua.

L'uomo, a causa della sua demenza senile, si troverà in grande difficoltà. Non riuscirà a ricordare la morte della sua figlia minore e Natascha si sentirà in dovere di ricordagli cosa è accaduto a Poppy. Le sue intenzioni vacilleranno quando noterà la gioia del padre al pensiero di rivedere la piccola di casa.

Nel frattempo, André, in preda a un attacco di gelosia, si esibirà in una scenata che Linda non gradirà affatto.