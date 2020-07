Prosegue il grande successo di Temptation Island: giovedì 30 luglio andrà in onda l'ultima puntata del docu-reality che vedrà l'attesissimo confronto tra le ultime tre coppie rimaste nel villaggio in Sardegna. Se Ciavy e Valeria hanno deciso di dividere le loro strade, Antonio e Annamaria, così come Sofia e Alessandro hanno preso la decisione di dare un'altra possibilità alla loro relazione. Ora tocca alle ultime tre coppie rimaste nel programma decidere quale sarà il loro destino: Pietro e Antonella hanno già cominciato a discutere, ma c'è curiosità anche su ciò che accadrà tra Anna e Andrea e Manila e Lorenzo.

Antonella smaschera Pietro, Andrea rivede Anna

La puntata del 28 luglio di Temptation Island si è conclusa con l'incontro tra Antonella e Pietro. Nel prossimo appuntamento la showgirl mostrerà al fidanzato il video in cui lui dichiara di aver baciato la tentatrice. Come reagirà Delle Piane, che da Antonella Elia riceverà pure uno schiaffo? Forse dovrà giustificare un contatto con una single che pensava potesse passare inosservato. Il colpo di scena, però, potrebbe essere dietro l'angolo: Antonella ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di perdonare il convivente, ma non si sa ancora se sarà davvero così o se alla fine cederà all'amore come è accaduto Sofia e Alessandro.

I riflettori, però, saranno puntati anche sulla coppia formata da Anna e Andrea.

Nella penultima puntata, dopo averli sentiti buttarsi veleno addosso (soprattutto per quanto riguarda il lato economico), anche Filippo Bisciglia si è domandato: "Come mai quando siete venuti qui parlavate di amore e ora parlate di mantenimento e soldi".

Manila e Lorenzo insieme dopo 21 giorni

Anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si ritroveranno davanti al falò per prendere una decisione importante: portare il loro rapporto (che dura da più di tre anni) allo step successivo con una convivenza oppure fare un passo indietro e riconsiderare la loro relazione.

Manila si è dimostrata molto saggia e un vero punto di riferimento per le sue compagne, non ha legato con un single in particolare e lo stesso vale per Lorenzo che ha sempre dichiarato il suo amore per l'ex Miss Italia. Cosa succederà tra i due al falò i telespettatori lo potranno scoprire solo il 30 luglio.

Secondo alcune indiscrezioni ci sarà anche una puntata speciale in cui Filippo Bisciglia incontrerà le sei coppie protagoniste a un mese dalla fine del docu-reality, per capire l'evoluzione che c'è stata nelle loro relazioni.