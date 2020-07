Continua a crescere l'interesse del pubblico italiano per i protagonisti di Daydreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 luglio si concentreranno ancora su Osman, ormai lanciato nella sua carriera da modello, ma soprattutto sull'amore tra Can e Sanem. La dolce aspirante scrittrice chiederà a Emre di rivelare la verità sulle sue macchinazioni al fratello, ma il minore dei Divit si rifiuterà di farlo.

Sanem chiede a Emre di dire la verità a suo fratello

La puntata di Daydreamer che andrà in onda lunedì 27 luglio vedrà protagonista Osman: il giovane macellaio sarà ormai lanciato nella sua carriera da modello.

Tutti si renderanno conto del fascino dell'amico di Leyla e Sanem: anche Guliz, che si troverà sul set pubblicitario con Osman, si invaghirà di quest'ultimo, generando la gelosia della maggiore delle sorelle Aydin. Mentre si svolge la pubblicità, continueranno a farsi la guerra Deren e Aylin. Le due non perderanno occasione per punzecchiarsi avendo idee opposte su ogni decisione da prendere.

Nella puntata di martedì 28 luglio, Sanem si recherà da Emre per chiedergli di dire tutta la verità a Can circa le macchinazioni messe in atto per sabotare l'agenzia pubblicitaria. Sanem sarà tormentata dai sensi di colpa per essere stata suo malgrado complice di Emre, ma quest'ultimo non sarà disposto a cedere alla richiesta della Aydin in quanto temerà di non essere mai perdonato dal fratello qualora sapesse la verità.

La lite tra Can e Sanem

La puntata di mercoledì 29 luglio, un nuovo progetto sarà affidato all'agenzia Divit. La sceneggiatura dovrà essere scritta dagli internauti e a occuparsi di tutto saranno ancora una volta Can e Sanem. I due si troveranno a lavorare gomito a gomito tra momenti di romanticismo e altri che li vedranno protagonisti di battibecchi.

Durante la puntata di giovedì 30 luglio, verrà selezionato il progetto vincente per la campagna pubblicitaria: è stato inviato da qualcuno che si firma come Daydreamer.

A nascondersi dietro quello pseudonimo è proprio Sanem: sebbene l'azienda sia al settimo cielo per il progetto, la ragazza sembrerà decisa a non rivelare a nessuno che è stata lei a firmare la sceneggiatura selezionata.

Nella puntata di venerdì 31 luglio, Muzzafer cercherà di imitare Osman per avere successo come modello, ma non avrà i risultati sperati. Can e Sanem andranno insieme in giro per cercare la giusta location per il nuovo spot, ma durante le loro ricerche avrà una dura discussione che metterà alla prova entrambi. Infine, Leyla si scoprirà gelosa di Osman che riceverà molte attenzioni da parte di Guliz.