Gli spoiler spagnoli sulla soap opera Una vita degli episodi che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà capire ancora una volta di non essere cambiata. L’ex istruttrice riuscirà a entrare nelle grazie di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che vorrà vendicare il decesso del marito Samuel Alday (Juan Gareda). La vedova di quest’ultimo, dopo aver chiesto a Ursula di mettere fuori gioco Agustina, colpevole di averle voltato le spalle in passato, stringerà una pericolosa alleanza proprio con la storica darklady.

Ursula accetterà di diventare la nuova domestica dei coniugi Bryce e lo scopo delle due donne sarà quello di stare a stretto contatto il più possibile per raggiungere lo stesso obiettivo.

Una vita, trame: Genoveva ordina ad Ursula di sbarazzarsi di Agustina

Nel corso delle puntate che i telespettatori italiani vedranno sul piccolo schermo tra qualche settimana Genoveva, dopo aver perso il marito Samuel deceduto per mano di Cristobal, darà inizio alla sua spietata vendetta. Ursula verrà a conoscenza che Salmeron ha dato una svolta alla sua vita sposando Alfredo Bryce, al fine di farla pagare a tutti gli abitanti di Acacias 38 per non aver aiutato lei e il defunto Alday in passato. L’ex istruttrice dopo aver appreso la novità si dirà disposta ad allearsi con Genoveva, che vorrà essere sicura di potersi fidare. In particolare Ursula per convincere Salmeron ad assumerla come domestica, avrà il compito di sbarazzarsi di Agustina.

Quest'ultima dovrà essere punita per essersi rifiutata di ospitare in soffitta Genoveva e Samuel, il giorno in cui quest'ultimo venne ucciso.

La vedova di Jaime per iniziare lascerà intendere alla domestica di essere in procinto di morire, a causa di una grave malattia al sangue. Il piano di Ursula sembrerà funzionare alla perfezione, visto che la cameriera di Felipe quando si convincerà di essere un peso per l’intero quartiere tenterà il suicidio.

L’anziana donna in preda alla disperazione totale si getterà da una finestra, ma riuscirà a sopravvivere perché caduta in un carro colmo di paglia.

Felipe apprende l’inganno del dottor Maduro, Dicenta assunta da Salmeron

A questo punto Alvarez Hermoso si avvicinerà alla verità nell’istante in cui scoprirà che in realtà la sua inserviente è sana.

L’avvocato, pur avendo capito che il dottor Maduro ha ingannato Agustina, si accorgerà dell’immenso dispiacere della Dicenta per la sua domestica: quest’ultima infatti continuerà a mostrarsi affranta per la cattiva sorte toccata alla sua amica.

In seguito precisamente quando Agustina lascerà l’ospedale, Ursula chiederà a Felicia di farla tornare a lavorare nel suo locale ricevendo un netto rifiuto. Nello specifico Pasamar farà presente all’ex istruttrice che il suo posto è stato occupato da una nuova cameriera. Genoveva fingerà di aver ascoltato la conversazione tra la proprietaria del ristorante Nuovo secolo XX e Ursula, quindi proporrà a quest'ultima di prestare servizio presso il suo appartamento come domestica.

L'ex istruttrice dopo aver fatto capire di essere parecchio stupita quanto Felicia dal gesto fatto da Salmeron, continuerà a portare avanti la sua messinscena ringraziando la sua nuova alleata.