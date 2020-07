Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda lunedì 27 luglio Can trascorrerà una serata con Sanem e le racconterà della sua infanzia.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.50. La fiction si concentra sulla storia d'amore dei due protagonisti: Can, fotografo e proprietario di una famosa azienda pubblicitaria, e Sanem, sua dipendente.

Anticipazioni puntata 27 luglio: Can racconta della sua infanzia

Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un avvicinamento tra Can e Sanem. I due, infatti, sono riusciti finalmente a dichiarare i propri sentimenti e si sono scambiati il primo vero bacio a luci accese.

I sensi di colpa per Sanem, però, non tardano ad arrivare e la giovane si sente molto in difficoltà per le bugie che ha raccontato all'uomo che ama. Nella puntata che andrà in onda lunedì 27 luglio, Osman riesce ad ottenere molto successo come modello. Guliz dimostra di avere un debole per il macellaio, ma Leyla, dal suo canto, si ingelosisce per le attenzioni che la sua collega riserva al suo amico di sempre. Deren e Aylin continuano a scontrarsi sul set. Dopo aver sistemato il problema della macchina fotografica rotta dalla sua dipendente, Can chiede a Sanem di fare una passeggiata insieme. In questa occasione, Divit racconta alla donna che ama del suo passato e in particolare di come hanno vissuto una difficile infanzia lui e suo fratello Emre.

Nelle prossime puntate

Dopo aver ascoltato i racconti di Can, Sanem è affranta dai sensi di colpa. La giovane, infatti, chiede disperatamente ad Emre di raccontare tutto a suo fratello. Il più giovane dei Divit, però, non è d'accordo con questa idea poiché è convinto che Can non gli perdonerebbe mai quello che gli ha fatto in passato.

Emre decide di sfogarsi con Aylin, la quale approfitta subito della situazione per mettere in difficoltà la coppia. Can e Sanem, infatti, a causa sua arriveranno a separarsi. I due però non potranno sottrarsi dal lavorare insieme per un nuovo progetto. Intanto Muzzafer continua a vivere la sua competizione con Osman e cerca in tutti i modi di dimostrarsi superiore.

In realtà, il giovane è in difficoltà perché la polizia lo cerca per non aver prestato servizio militare. Leyla sarà sempre più gelosa di Osman e arriverà a minacciare Guliz per questo motivo. Approfittando della rottura con Sanem, Deren fa di tutto per conquistare il cuore di Can, ma non avrà molto successo. Intanto Aylin farà ritorno in agenzia poiché le verrà assegnato il ruolo di consulente. Tra Can e Sanem le cose peggioreranno sempre più, fino ad arrivare ad una rottura decisiva nel loro rapporto.