Secondo le ultime anticipazioni della soap opera "Una vita", nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 6 a venerdì 10 luglio ci saranno diverse novità e colpi di scena. In particolare, Camino e Maite lasceranno Acacias 38 e partiranno per Parigi, mentre Genoveva Salmeron sarà indagata per la morte di Velasco dall'ispettore Mendez.

Ramon vorrà parlare a Felipe di Celia

In particolare, la famiglia Palacios immaginerà come potrà prenderla Felipe Alvarez-Hermoso quando gli diranno della defunta moglie Celia. Allo stesso tempo, la famiglia festeggerà il fatto che Antoñito sta facendo molto bene in politica e che Ramon abbia trovato una soluzione per risolvere i problemi di Felipe.

Poco dopo, Felicia e Marcos torneranno ad Acacias dopo essersi goduti la loro luna di miele. Marcos presenterà Felicia come la nuova padrona di casa e Soledad la riceverà gentilmente.

Intanto, Genoveva acconsentirà alla proposta di Ramon di parlare a Felipe della morte di Celia. Poi, Salmeron parlerà a suo marito del loro rapporto e in seguito l'avvocato spigherà ai suoi amici tutte le insicurezze che lo perseguitano, al punto di non essere più sicuro del matrimonio con la donna.

Camino scoprirà che Felicia avrà richiamato Maite ad Acacias 38

Felicia scoprirà che metà del quartiere è a conoscenza del suo matrimonio tramite Anabel. Infatti, la donna riceverà gli auguri dai vicini e dovrà giustificarsi per la fretta delle nozze.

Intanto, Antoñito dopo l'intervista sarà molto nervoso e preoccupato per la propria immagine e per quella di Lolita, in quanto qualcuno gli ha detto che la donna dovrebbe vestirsi più da signora.

Invece, Maite prima di partire per Parigi chiederà a Camino di andare a salutare sua madre, mentre Ramon darà a Felipe una versione felice del matrimonio con Genoveva.

Poi, Palacios e Liberto discuteranno per nascondere informazioni all'avvocato. Poco dopo, Salmeron vedrà suo marito e Laura per strada a chiacchierare e non sarà molto contenta.

Successivamente, Camino si congratulerà con sua madre per il matrimonio, ma nasconderà la presenza di Maite. Felicia andrà a trovare Camino e vedrà che la ragazza starà preparando le valigie.

Poi, la giovane scoprirà che è stata la moglie di Marcos a chiamare Maite per tornare nel paesino spagnolo e rimarrà senza parole.

A casa dei Palacios, Antoñito sarà ancora nervoso per l'intervista e sarà sconvolto quando scoprirà che non ci sarà nessun fotografo. Poco dopo, Lolita discuterà con il marito, in quanto gli dirà di essere umile e che non si sentirebbe a suo agio in un interviste, quindi deciderà di rimanere a casa.

Invece, Genoveva vivrà con tensione l'incontro tra Laura e Felipe, però farà finta di niente quando tornerà a casa. Salmeron però troverà Mendez che starà chiacchierando con l'avvocato.

Genoveva verrà indagata per la morte di Velasco

Camino dopo aver saputo che Felicia ha richiamato Maite ad Acacias deciderà di riappacificarsi con la donna.

Nel frattempo, Lolita dopo l'intervista del marito, confesserà a Carmen di avere paura che Antoñito diventi uno spaccone. Intanto, Palacios tornerà a casa felicissimo per le congratulazioni ricevute per il suo lavoro e per le foto che gli hanno fatto.

Poco dopo, Mendez si congratulerà con Genoveva per l'amnesia di Felipe e quando l'ispettore andrà via, l'avvocato dirà a sua moglie che non ha saputo nulla di ciò che voleva raccontargli. Salmenon però sentirà una presenza misteriosa che la sta seguendo e così deciderà di seguire un uomo ammantato che uscirà dall'edificio.

Felicia ringrazierà Liberto per la sua discrezione riguardo alla visita di Maite, mentre Marcos riceverà una telefonata dall'ambasciata messicana.

A casa dei Palacios invece, continueranno le controversie sul nuovo lavoro di Antoñito e in particolare Lolita sarà disgustata in quanto i domestici inizieranno a trattare il marito in modo diverso.

Infine, Genoveva ritornerà a casa e minimizzerà quanto accaduto con l'uomo misterioso, ma lo racconterà comunque a Felipe, mentre Méndez inizierà le indagini sulla morte di Velasco e andrà a parlare con Salmeron.