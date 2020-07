I momenti di tensione e i colpi di scena sono a non finire nelle trame della telenovela Una vita. Le anticipazioni relative a ciò che accadrà negli episodi in programma in Spagna da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020, dicono che i fratelli Aurelio e Natalia Quesada cominceranno a farsi conoscere dai cittadini. La presenza dei nuovi arrivati ad Acacias 38 farà innervosire Marcos e Anabal Bacigalupe.

Felipe Alvarez Hermoso farà capire a Genoveva Salmeron di ricordarsi tutto, quando affermerà di sapere che Ursula Dicenta non è più in vita. La dark lady convinta che suo marito l’abbia ingannata arriverà a scagliarsi contro Ramon Palacios, ritenendolo il complice dell’avvocato.

Lolita Casado invece durante uno dei soliti accesi diverbi con il marito Antonito Palacios desterà parecchia preoccupazione, poiché avrà un mancamento.

Una vita, trame Spagna: Cesareo mette in guardia Santiago

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 20 al 24 luglio 2020, Felipe assicurerà a Casilda di non sapere chi sia Marcia. La domestica di Rosina e Liberto si rattristerà dopo aver parlato con l’avvocato, poiché temerà che la persona che ha ucciso la brasiliana non venga punita. Intanto Genoveva utilizzerà tutte le sue abilità per sedurre il marito, in modo da non fargli ascoltare i pettegolezzi dei vicini. Nel contempo Anabel sarà infastidita dalle attenzioni che Natalia rivolgerà a Miguel: in realtà la new entry vorrà vendicarsi della sua amica per qualcosa accaduta in Messico.

Sabina incontrerà Ramon per cercare di sbarazzarsi dei formaggi che le ha dato sua nuora, che intanto inizierà a pensare che potrebbe essere una buona idea avere un altro figlio.

Susana e Felicia a seguito della discussione avuta si incontreranno di nuovo, ma entrambe preferiranno evitarsi. Quest’ultima prenderà le difese della figlia durante un litigio acceso con Rosina, mentre la moglie di Armando se ne andrà via in lacrime.

Antonito continuerà a ricevere diverse richieste dai domestici, invece Servante convincerà Jacinto a fare un test. Non appena quest’ultimo avrà l’impressione di aver sentito dei rumori provenire dalla casa dei Dominguez rimasta vuota, Cesareo avvertirà subito Santiago che continuerà a spiare Genoveva per fargliela pagare il più presto possibile.

Marcos quando Anabel gli farà sapere che Natalia è a Madrid, non la metterà al corrente della visita di Aurelio.

Antonito delude la moglie, Felipe cita il decesso di Ursula

In seguito Carmen vedrà Lolita sconvolta, per il fatto che Antonito passi molto tempo lontano da casa. Quest’ultimo proprio quando sua moglie sarà pronta a sostenerlo, le farà sapere di non poter partecipare alla festa di Bacigalupe. Nel contempo Roberto chiederà a Ramon di aiutarlo a richiedere un prestito ad un direttore di una banca, invece Felipe dopo aver visto il fazzoletto che apparteneva a Marcia parlerà con la defunta donna di Genoveva. Quest’ultima dopo aver fatto sapere a Felicia di dubitare del marito, si vedrà costretta a dare delle spiegazioni allo stesso: in particolare l’avvocato vorrà sapere dalla consorte qual è il contenuto della missiva scritta da Laura.

Cesareo chiuderà ogni rapporto con Santiago, invece Antonito dopo aver deluso la moglie prenderà parte al party dei Bacigalupe: durante i festeggiamenti Anabel rapirà Miguel. Felipe mentre si troverà a casa sua commetterà un grosso errore, poiché citerà il decesso di Ursula. La festa per celebrare il matrimonio di Marcos e Felicia avrà un esito negativo, per colpa della presenza dei fratelli Quesada.

Genoveva accusa Ramon, Lolita sviene

A questo punto Lolita proverà gelosia quando vedrà Natalia parlare con Antonito, mentre Marcos inviterà Aurelio a concludere un certo accordo commerciale con suo padre Salustiano. Felipe quando sua moglie continuerà a sospettare che lui la stia tradendo, le dirà di sapere della morte di Ursula grazie a Liberto.

Quest’ultimo negherà alla dark lady di essere stato lui a ricordare all’avvocato che Dicenta non è più viva. Quando Jacinto gli dirà che i servi sono arrabbiati con Antonito per non aver usato il suo ufficio politico a suo favore, Ramon si congratulerà con suo figlio. Lolita durante l’ennesima discussione con il marito perderà i sensi.

Ramon non appena Genoveva lo accuserà di aver aiutato Felipe a fingere di aver perso la memoria, ribadirà alla donna che l’amnesia di suo marito è reale. Lolita non rispetterà nessuna delle raccomandazioni del medico, invece Marcos racconterà a Felicia del suo passato con i Quesadas. Nello specifico l'ex proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX apprenderà che Aurelio era un partner del padre di suo marito in Messico, e che Natalia e Anabel sono amiche da tempo.

Per concludere Miguel non riuscirà a scoprire quale tipo di rapporto aveva la figlia di Marcos con Aurelio, invece Antonito riceverà una misteriosa lettera.