Prosegue l'appuntamento serale su Canale 5 con la soap opera Una vita, che sarà trasmessa anche nella settimana che va dal 2 all'8 agosto 2020 in prima visione assoluta. Sette nuovi appuntamenti che si preannunciano densi di novità e colpi di scena per i vari protagonisti di Acacias 38. Nel dettaglio, Agustina rischierà di perdere un braccio dopo essersi gettata dalla finestra. Liberto e Rosina, invece, verranno manipolati da Alfredo Bryce e Genoveva Salmeron, mentre Cinta sarà intenzionata a partire con i suoi genitori. Infine Milagros scomparirà per alcune ore suscitando molta preoccupazione.

Una vita, spoiler puntate 2-8 agosto 2020: i coniugi Bryce cercano di manipolare Liberto e Rosina, Cinta vuole partire

Le anticipazioni della prossima settimana di Una vita dal 2 all'8 agosto 2020, dicono che Alfredo e Genoveva manipoleranno Liberto e Rosina per indurli a investire nella banca americana. Nel frattempo Milagros avrà una brutta reazione allergica dopo aver assassaggio di una torta. Carmen si arrabbierà con Ramon nel momento in cui saprà che sua figlia è ritornata in paese e lui non l'ha avvisata. Ursula impedirà a Felipe di vedere Agustina, tanto che non dirà alla domestica della visita dell'Alvarez Hermoso. Cinta, distrutta per la fine della relazione con Emilio, deciderà di partire per l'Argentina insieme ai suoi familiari.

A questo punto il ragazzo avrà uno scontro con Felicia poiché non riuscirà a mettere da parte i propri sentimenti, nemmeno durante le ore lavorative. I coniugi Bryce prepareranno un rinfresco per convincere i vicini a investire nella banca, suscitando il sospetto di Felipe e Ramon. Successivamente Carmen darà dei consigli a Palacios per conquistare la simpatia della sua terzogenita.

Ursula si prenderà cura di Agustina, tuttavia la dark lady non ha buone intenzioni.

Intanto Emilio saprà, tramite una missiva, di dover lasciare calle Acacias. Cinta, invece, proverà invano a indurre i suoi familiari a portarla con loro. Per questo motivo, Bellita avrà intenzione di scoprire perché sua figlia è così turbata.

Una volta rimasti da soli, Alfredo e Genoveva progetteranno di mandare in rovina tutti i vicini. Ramon comincerà ad avere finalmente un legame con Milagros, tanto che si riappacificherà anche con Carmen.

La scomparsa di Milagros preoccupa tutti i vicini

Gli spoiler delle nuove puntate di Una vita in onda fino all'8 agosto su Canale 5, rivelano che Bellita si recherà nel ristorante di Felicia per fargli una scenata davanti a tutti. Nel frattempo, Liberto deciderà di attendere la relazione di Ramon prima di investire nella banca americana. Per evitare che Palacios scopra la truffa che sta mettendo in atto con il suo consorte, Genoveva rapirà Milagros suscitando la preoccupazione di tutti i vicini.

In seguito, Salmeron riporterà la piccola nel quartiere facendo intendere al padre di averla portata a prendere un gelato. Questo escamotage darà la possibilità ad Alfredo di cambiare la relazione sulla banca con un'altra a suo vantaggio. Jose, invece, proverà a rassicurare la sua consorte dopo lo scontro con Felicia, a questo punto Bellita deciderà di annullare il viaggio in Argentina per rimanere accanto a Cinta.

Intanto Ramon inviterà Carmen a una cena di famiglia. Agustina sempre più certa di essere vicina alla morte per via di una malattia non curabile confiderà a Fabiana di non voler più vivere, tanto che si butterà dalla finestra. Ursula si recherà da Genoveva per fargli sapere che la sua vendetta ha avuto inizio.

Infine Agustina sarà trasportata in ospedale e il suo stato di salute apparirà subito grave.

Agustina rischia di perdere un braccio

Attraverso un flashback i telespettatori avranno modo di scoprire che Genoveva e Ursula si sono messe d'accordo. Nel dettaglio, Salmeron ha pagato il dottore per certificare una falsa diagnosi alla cameriera di Ramon, mentre Dicenta gli dava bevande contenenti sostanze debilitanti. Nel frattempo Liberto, malgrado l'avviso di Ramon, riferirà ad Alfredo che è pronto a investire il suo denaro nella banca americana. Dopo che la tournée è stata rinviata, Bellita preparerà a casa sua la prima lezione di ballo, così da dare la possibilità a Cinta di ballare con Rafael. Agustina dovrà essere operata d'urgenza, in quanto rischierà di perdere un braccio o addirittura la vita.

Fortunatamente dopo l'operazione la domestica recupererà i sensi, anche se è ancora molto indebolita.

Milagros ritornerà a Parigi, mentre Jacinto penserà che Servante abbia una storia con Marcelina. Intanto Ramon e Felipe continueranno a non avere fiducia verso Alfredo. Quest'ultimo, invece, concederà un prestito ai coniugi Dominguez. D'altro canto, anche Antonito metterà in vendita il brevetto delle macchine per il caffè con l'intento di raccogliere dei soldi. Per finire, Bellita venderà un paio di orecchini per permettere a Cinta di presenziare al pranzo di beneficenza con Rafael.