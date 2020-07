Il paradiso delle signore torna su Rai 1 a partire da settembre con nuove puntate. Tra i punti più attesi delle nuove trame c'è il ritorno di Nicoletta, che spiazzerà i sentimenti di Riccardo, e l'arrivo di una bambina per Vittorio e Marta.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore raccontano che tornerà Nicoletta

Dopo una lunga attesa, dovuta alla pausa per l'emergenza sanitaria, gli attori de Il Paradiso delle Signore sono tornati sul set per girare le nuove puntate. La soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta ritornerà a settembre e nei nuovi episodi ci sarà anche Nicoletta Cattaneo.

Riccardo sarà in procinto di sposare Ludovica, che con l'inganno gli ha detto di aspettare un bambino da lui. Il ritorno a Milano del suo primo amore con Margherita rimetterà in discussione tutto, poiché i due si accorgeranno di non aver messo da parte i propri sentimenti. Il destino, però, si accanirà ancora una volta con la coppia. Anche per Umberto la serenità sembrerà un traguardo lontano: il commendatore penserà ad Adelaide che dagli Stati Uniti non darà notizie di sé, destando preoccupazione tra i suoi familiari. Guarnieri apprenderà il passato di Ravasi e, vista la pericolosità dell'uomo, deciderà di partire per l'America per salvare sua cognata.

Nelle nuove anticipazioni de Il paradiso delle signore, Ravasi partirà per l'America

Secondo le ultime anticipazioni de Il paradiso delle signore, Federico ritornerà finalmente a casa dopo l'intervento. Il giovane camminerà con le proprie gambe e la famiglia Cattaneo lo accoglierà con gioia dopo le sofferenze per la paralisi scongiurata.

Lo scrittore, però, dovrà affrontare la crisi con la sua fidanzata Roberta, mentre Marcello approfitterà della difficile situazione per farsi ancora avanti con la ragazza. Inoltre Federico avvertirà la tensione tra i suoi genitori, sospettando che ci sia una relazione tra Clelia e Luciano. Anche per Gabriella continuerà il periodo di confusione: da un lato ci sarà Cosimo, innamorato di lei e pronto a iniziare una storia, ma la ragazza penserà anche a Salvatore.

Il giovane Amato non farà niente per recuperare il loro rapporto e il suo comportamento non sarà indifferente per la stilista. A proposito della storia d'amore tra Salvatore e Gabriella, Agnese sarà presa da forti sensi di colpa. La madre del barista, infatti, ha nascosto alla ragazza il biglietto del figlio, annullando di fatto la loro possibilità di riconciliarsi. Infine Vittorio e Marta, dopo la delusione di non poter avere figli, troveranno una bambina abbandonata davanti al Paradiso e se ne prenderanno cura. La neonata sembrerà portare una nuova speranza ai coniugi che penseranno all'adozione, ma l'ombra della madre naturale sarà dietro l'angolo.