Francesca Cipriani ha ammesso di aver ‘perso la testa’ per Can Yaman. L'ex gieffina ha parlato della sua passione per l’attore turco, protagonista di Bitter Sweet e Daydreamer, in un’intervista concessa a Francesco Fredella sull'emittente radiofonica Rtl. Smaltita la delusione per non essere riuscita a conquistare Walter Nudo dopo un lungo corteggiamento, la trentaseienne abruzzese ha affermato di essere rimasta folgorata da Yaman dopo averlo conosciuto negli studi di Live Non è la d’Urso.

Da quel momento la show girl avrebbe inviato una serie di messaggi all’attore senza ricevere risposta. “Piango tutti i giorni per lui, avevamo un appuntamento, poi è scattata l’emergenza sanitaria ed è rimasto tutto in sospeso”, ha riferito Francesca Cipriani.

Cipriani folgorata da Can Yaman: 'Vi assicuro che è molto bello anche dal vivo'

Attore di successo e sex-symbol, Can Yaman ha stregato le telespettatrici italiane prima nel ruolo dell’elegante Ferit Aslan in Bitter Sweet e poi vestendo i panni di Can Divit, fotografo dal fascino selvaggio, in Daydreamer. Il trentenne nei mesi scorsi è stato ospite di C’è Posta per Te e di Live Non è la d’Urso. Negli studi del talk show della domenica sera avrebbe appunto conosciuto Francesca Cipriani che in un’intervista rilasciata nelle scorse ore a Rtl ha affermato di essere stata ‘fulminata’ dallo sguardo di Yaman.

“Vi assicuro che è molto bello anche dal vivo” - ha aggiunto la trentaseienne abruzzese, la quale ha spiegato di aver conversato per un’oretta con lui e che l’attore gli aveva anche manifestato l’intenzione di rivederla.

“Poi è arrivato il lockdown e non c’è stata più l’opportunità di incontrarci”, ha chiosato l’ex concorrente de L'Isola dei famosi.

'L'ho conosciuto a Live Non è la d'Urso, mi cercava con lo sguardo'

Francesca Cipriani sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Puglia in attesa di rientrare a Milano per ottemperare ad alcuni impegni lavorativi.

Per quanto concerne l’aspetto sentimentale la show girl ha confermato di essere single, ma ha anche ammesso di essere rimasta infatuata di Can Yaman dopo averlo conosciuto alcuni mesi fa negli studi del talk show Live Non è la d’Urso. “Abbiamo parlato a lungo, mi cercava con lo sguardo”, ha dichiarato la show girl, la quale ha rivelato che l’attore turco avrebbe anche risposto affermativamente a un suo invito a cena.

“Mi ha detto sì, ma poi nulla” - ha concluso la trentaseienne abruzzese, che ha aggiunto di aver scritto spesso a Yaman ma di non avere mai ricevuto risposta. “Piango tutti i giorni per lui. Spero di poter andare un giorno ad Istanbul con Cristiano Malgioglio e di avere l'opportunità di cucinargli le polpette turche”.