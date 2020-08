Daydreamer, dopo la pausa della settimana di Ferragosto, tornerà sugli schermi di Canale 5 con le sue storie ricche di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 17 al 21 agosto rivelano che Can scoprirà la verità sul rapporto tra Sanem e suo fratello Emre e deciderà di chiudere ogni rapporto con loro due. Nel frattempo, a causa degli intrighi del minore dei fratelli Divit, la Fikri Harika rischierà la bancarotta, ma verrà salvata da Fabbri che acquisirà un pacchetto azionario dell'azienda, mentre Sanem proverà in tutti i modi a farsi perdonare da Can e scoprirà che Aylin è complice di Emre.

Daydreamer, trame 17-21 agosto: Sanem racconta la verità a Can

Le trame Daydreamer dal 17 al 21 agosto rivelano che Mekvibe, dopo aver inghiottito per errore un anello che suo marito Nihat aveva nascosto in una kofte, sarà in ospedale in attesa di un intervento per estrarre i gioiello dallo stomaco ed evitare problemi. Nel frattempo Ayhan, per far ingelosire Ceycey, fingerà di essersi fidanzata con Muzzafer. Nel frattempo tutti i dipendenti dell'agenzia si recano al Luna Park per il focus group che servirà a scegliere la campagna pubblicitaria di un cliente. In questa occasione Sanem, non accorgendosi della presenza di Can, rinfaccerà a Emre la loro passata alleanza contro il maggiore dei Divit.

Can finirà così per ascoltare la conversazione e andrà via arrabbiato e deluso mentre la Aydan, inconsapevole di quanto è successo, lo aspetterà all'uscita del Luna Park. Il pubblicitario tornerà poco dopo e litigherà furiosamente con Sanem la quale, con il viso rigato dalle lacrime, gli confesserà di avergli detto solo bugie e di aver agito contro di lui alle sue spalle con suo fratello Emre.

Daydreamer, spoiler fino al 21 agosto: la Fikri Harika sull'orlo del fallimento

Gli spoiler Daydreamer inerenti le puntate dal 17 al 21 agosto ci dicono che Emre svuoterà le casse dell'agenzia e incontrerà in segreto un dirigente della YRT con l'intenzione di corromperlo e fare in modo che firmi il contratto che li renderà clienti della Fikri Harika.

Nel frattempo, nel quartiere in cui vive Sanem, si diffonderà la voce secondo cui la ragazza è entrata nel mirino di un potente malavitoso e che quest'ultimo, innamorato di lei, minaccerebbe Osman, credendolo il suo ragazzo.

Can incontrerà Murat, il direttore della YRT Holding che dovrebbe firmare il contratto con la Fikri Harika. L'uomo però, alla presenza di Emre, denuncerà il tentativo di corruzione dell'agenzia e rifiuterà di apporre la sua firma sul contratto che avrebbe sancito la collaborazione tra la sua agenzia e quella di Can. Il maggiore dei Divit, una volta rimasto solo con suo fratello Emre ,gli chiederà se sia stato lui a cercare di corrompere l'uomo. Il giovane contabile sorprendentemente ammetterà di averlo fatto, ma si giustificherà dicendo di aver agito così soltanto per portare nuovi clienti all'agenzia.

Sfortunatamente la voce si spargerà subito e la Fikri Harika perderà molti clienti, rischiando così il fallimento dopo ben quarant'anni di attività.

Daydreamer: Can rompe con Sanem e licenzia Emre

Nei prossimi episodi di Daydreamer vedremo Can e Sanem ai ferri corti. La ragazza cercherà in tutti i modi di spiegargli perché gli ha mentito, ma lui non riuscirà a guardarla nemmeno in faccia. La ragazza confesserà tutta la verità a Can che deciderà di rompere la loro relazione appena nata e lei disperata si tratterà fino a tardi in azienda per potergli scrivere una lettera. Il suo mancato rientro a casa getterà nella preoccupazione amici e parenti, che si recheranno immediatamente alla polizia per denunciarne la scomparsa.

Tuttavia, quando ritorneranno dal commissariato, troveranno Sanem nel suo letto e ovviamente sua madre si arrabbierà moltissimo. La giovane riuscirà però a trovare una scusa convincente per calmarla e poi si recherà al lavoro. Una volta in agenzia, aprirà con Ceycey la scatola che il ragazzo aveva ricevuto e ciò che troveranno dentro li sorprenderà non poco. Intanto Fabbri rileverà delle quote dell'agenzia diventandone socio e salvandola dal fallimento, ma ciò scatenerà la gelosia di Can. Sanem scoprirà poi che Emre e Aylin avevano costituito una loro società. Intanto Emre si presenterà al lavoro come se nulla fosse accaduto, ma Can gli comunicherà che non è più il benvenuto in agenzia e che per lui non c'è più posto lì.

Infine Muzzafer, convinto che Fabbri abbia rapito Sanem, rapirà a sua volta l'autista dell'uomo per proporgli uno scambio.