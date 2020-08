Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera che si appresta a tornare su Canale 5 dopo una pausa di alcune settimane.

Gli spoiler delle puntate andate in onda negli Usa svelano che ci saranno buone notizie per Flo Fulton. In particolare la donna ritroverà la libertà grazie a sua madre Shauna, che chiederà a Ridge Forrester di ritirare la denuncia nei confronti della figlia, se non vorrà che pure Thomas finisca nei guai per lo scambio delle culle.

Beautiful: Flo viene arrestata

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che tutti gli occhi saranno puntati su Flo, arrestata in seguito alla scoperta della vera identità di Phoebe.

A tal proposito, Shauna sembrerà molto preoccupata per la sorte della sua primogenita, tanto da voler parlare con Ridge, l'artefice del suo arresto.

All'inizio, lo stilista si rifiuterà di ascoltare la Fulton, ma poi deciderà di fare marcia indietro. La donna, infatti, lo spingerà ad avere compassione di sua figlia e quindi darle una seconda possibilità per il futuro. In questo frangente, Shauna dirà a Forrester che Flo si è pentita di aver aiutato il dottor Reese a vendere la piccola Beth a Steffy.

Shauna dice a Ridge che Thomas è complice dello scambio delle culle

Nelle prossime puntate della soap opera, già andate in onda un anno fa negli Stati Uniti (a causa della differenza di messa in onda con Canale 5), Shauna farà di tutto pur di convincere lo stilista della buona fede della figlia, vittima di un piano più grande di lei.

Per questo motivo, la donna pretenderà che venga perdonata, oppure abbia la possibilità di ricevere il condono. Il Forrester, a questo punto, ribadirà che Flo ha firmato il falso certificato di adozione, ma la Fulton tirerà in ballo anche Thomas, al momento ricoverato in ospedale per i postumi di una caduta dalla scogliera.

In questo frangente, la donna ribadirà che anche il padre di Douglas era a conoscenza di tutto, tanto da essere complice dello scambio delle culle quanto sua figlia.

Ridge a favore della scarcerazione di Flo

Ridge rimarrà spiazzato dalle parole di Shauna, arrivando a prendere una decisione inaspettata una volta che si troverà davanti al Detective Sanchez.

Lo stilista, infatti, affermerà di essere disposto a firmare l'accordo per l'immunità e quindi per la scarcerazione di Flo.

Nel frattempo, Brooke cercherà di distrarre Douglas, in ansia per la salute di suo padre Thomas. A tal proposito, Katie e la sorella lo tranquillizzeranno sul suo positivo decorso ospedaliero. Infine la madre di Hope sarà convinta che il giovane Forrester - come la Fulton - resteranno in prigione per molti anni per le malefatte compiute, anche se il marito ha appunto ormai preso un'altra decisione.