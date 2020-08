Prosegue l'appuntamento con le novità su Beautiful, la soap opera che vanta oltre 300 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Le trame delle puntate trasmesse un anno fa negli Usa e che verranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Steffy Forrester, interpretata dall'attrice Jacqueline MacInnes Wood. In particolar modo, la donna ripudierà suo fratello Thomas (Matthew Atkinson), durante un confronto accesso in ospedale, per averle nascosto la vera identità di Phoebe.

Beautiful: Thomas ricoverato in ospedale

Le anticipazioni di Beautiful vedono protagonista Steffy, la quale si scaglierà come una furia contro Thomas dopo aver scoperto il suo tradimento.

Tutto inizierà nel momento in cui Ridge apparirà in ansia per la salute di suo figlio, ricoverato in ospedale in seguito ad un drammatico volo dalla scogliera durante un alterco con Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle). In questo frangente, lo stilista dichiarerà al padre di Douglas che non lo abbandonerà mai, nonostante abbia saputo tutta la verità sullo scambio delle culle. Inoltre, lo rassicurerà che non finirà in galera e dopo lascerà l'ospedale per raggiungere il detective Sanchez. Steffy, a questo punto, approfitterà dell'assenza dei famigliari per introdursi nella camera del fratello, che incredulo la ringrazierà per la sua visita di cortesia. Purtroppo la Forrester apparirà molto agitata, tanto da imporre a Thomas di fare silenzio.

Steffy accusa Thomas di averle rovinato la vita

Secondo gli spoiler della soap opera in onda prossimamente in Italia, si evince che Steffy si dimostrerà sconvolta nello scoprire il grave incidente accorso a suo fratello. In questo frangente, la donna ammetterà di non essere accorsa prima al suo capezzale, altrimenti avrebbe rischiato di commettere una pazzia con le sue mani.

Per questo motivo, il padre di Douglas cercherà di respingere le accuse della sorella, sostenendo di averlo fatto solo per amore e per la tranquillità famigliare. La sua versione farà arrabbiare moltissimo Forrester, che lo accuserà di essere una persona con gravi problemi mentali. Non contenta, la stilista rincarerà la dose, incolpandolo di non aver fatto niente quando ha visto Hope soffrire per la perdita di Beth e di aver utilizzato Douglas per i suoi sporchi fini.

In seguito, lo accuserà di aver rovinato la sua vita e quelle di Kelly e Phoebe. Steffy, infatti, racconterà che la primogenita continua a cercare la sorella e il suo papà. La figlia di Ridge concluderà il suo lungo sfogo dichiarando queste testuali parole: "Non ti perdonerò mai. Mi hai tradito". In questo modo la donna ripudierà il fratello, allontanandolo da tutti gli affetti.