Nuovi scenari attendono i telespettatori di DayDreamer nel corso delle prossime settimane, dove Emre verrà messo con le spalle al muro e si vedrà costretto, ad ammettere di fronte al fratello, di averlo ingannato. Can furioso lo caccerà dall'agenzia, ma Emre non si darà per vinto e farà ritorno alla Fikri Harika, facendo leva sulle quote azionarie della loro madre. Tra i due fratelli sarà un susseguirsi di liti e al termine dell'ennesimo scontro Emre avrà un brutto incidente d'auto. Solo dopo questo evento Can riuscirà a mettere una pietra sopra al passato e a perdonare il fratello.

Can scopre di essere stato ingannato da Emre e Sanem

Nuove anticipazioni giungono direttamente dalla Turchia, su ciò che i telespettatori di DayDreamer vedranno sugli schermi di Canale 5 nelle prossime settimane. Nello specifico le vicende subiranno una svolta quando Sanem porterà alla luce tutte le bugie e gli inganni ai danni di Can. Quest'ultimo sarà furioso con Emre e non tarderà a licenziarlo dalla Fikri Harika. Sanem, invece, verrà lasciata dal fotografo, che però non tarderà a tornare sui suoi passi, soprattutto quando si renderà conto che la ragazza è stata manovrata inconsapevolmente da Emre. Per il minore dei Divit non sarà semplice riguadagnarsi la fiducia del fratello, visto che Can scoprirà anche il coinvolgimento di Aylin nell'inganno ordito alle sue spalle.

Mentre la donna verrà allontanata una volta per tutte dalla vita di Can, con Emre i rapporti non potranno che essere tesi, tra liti e tentativi di riappacificazione.

DayDreamer, Emre ha un brutto incidente d'auto dopo una lite con il fratello

Facendo leva sul 40% delle quote azionarie della madre Huma, Emre riuscirà a tornare a lavorare in agenzia, ma questa mossa farà infuriare ulteriormente il fratello.

I due avranno un violento diverbio, dopodiché Emre si metterà alla guida della sua auto e, a causa della rabbia dovuta al litigio, uscirà fuori strada. A seguito del brutto incidente, Emre verrà trasportato in ospedale, dove i medici si vedranno costretti a operalo al collo per salvargli la vita. Dagli spoiler si viene a sapere che quanto accaduto farà sentire in colpa Can, tanto che il fotografo, spronato da Sanem, riuscirà finalmente a perdonare il fratello per quanto accaduto in passato.

Grazie al perdono del maggiore dei Divit, i due fratelli sembreranno voltare pagina, ma le cose non saranno proprio così semplici. Secondo quanto già andato in onda in Turchia, infatti, Emre continuerà a tramare alle spalle di Can con l'aiuto di Aylin. Per distruggere il fratello, Emre non si farà scrupoli a usare Leyla e a colpire Sanem. Le due sorelle Aydin però, questa volta, sembreranno molto più scaltre e non si faranno abbindolare facilmente.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di DayDreamer, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45. La serie, che vede protagonista Can Yaman, non andrà in onda nella settimana che dal 10 al 14 agosto.