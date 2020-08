Prosegue l'appuntamento con le novità sulla Serie TV turca Come Sorelle, arrivata alla settima puntata e in onda il 19 agosto su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che gli occhi saranno puntati soprattutto su Cahide, la quale sarà intenzionata ad assassinare Cemal Karalar. Le tre sorelle, invece, rischieranno di finire in carcere a causa del ritrovamento dell'auto di Tekin, mentre Ipek deciderà di affrontare Sinan.

Come sorelle, le trama della settima puntata: Cahide vuole assassinare Cemal

Nel dettaglio, le anticipazioni della settima puntata con la fiction Come sorelle, in programmazione il 19 agosto alle ore 21:30 su Canale 5, raccontano che Camal farà una chiamata anonima alla polizia per fargli sapere il luogo in cui si trova l'automobile di Tekin, in quanto ha saputo che Cahide (Ece Uslu) ha messo in atto un piano di fuga.

A questo punto, l'ex detenuta verrà messa dinanzi a una decisione: convolare a nozze con suo cognato o sporgere una denuncia contro le sue figlie. Successivamente la donna capirà che l'unica alternativa per togliersi da questa situazione è quella di assassinare Cemal. Per tale motivo chiederà aiuto a Leyla per procurarsi un'arma da fuoco.

Le sorelle rischiano di finire nei guai, Cemal trova l'arma da fuoco di Cahide

Nella settima puntata della serie tv, in onda mercoledì 19 agosto su Canale 5, Sinan verrà a sapere la verità sulla morte di suo padre. Intanto le tre sorelle capiranno di essere veramente nei guai, in quanto le forze dell'ordine ritroveranno l'automobile di Tekin nel fiume. Sentendosi tradita, Ipek sceglierà di affrontare immediatamente Sinan.

Quest'ultimo, nel bel mezzo della discussione, rivelerà alla ragazza di essersi innamorato di lei.

Nel frattempo il giorno del matrimonio di Cahide e Cemal sarà sempre più vicino. A tal proposito, Karalar si accorgerà che la sua futura moglie nasconde all'interno della sua borsetta un'arma da fuoco. Quando Cahide si accorgerà che l’arma non c’è più, la donna cercherà di provocare un incidente: infatti i due finiranno in mare con l'auto.

L'ex detenuta verrà salvata da una coppia di pescatori e torna di nascosto dalle figlie.

Riassunto della sesta puntata

Nella sesta puntata di Come sorelle, andata in onda il 14 agosto su Canale 5, Cemal ha ricattato Cahide, dicendo che se non eseguirà i suoi ordini renderà molto difficile la vita delle sue figlie.

Inoltre, l'uomo ha confessato a sua cognata che le tre sorelle hanno assassinato Tekin. Infine Cilem ha continuato a minacciare Azra, mentre Kenan e Deren hanno chiuso la propria relazione amorosa dopo un duro confronto in villa.

Nell'attesa della messa in onda della settima puntata in televisione, è possibile rivedere tutti gli episodi sul sito Mediaset Play.