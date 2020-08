Le anticipazioni della puntata di DayDreamer - Le ali del sogno che andrà in onda su Canale 5 lunedì 24 agosto riportano che Leyla tradirà sua sorella Sanem, rubandole la cartellina rossa che contiene le prove del patto stretto tra Emre e Aylin.

Sanem, a causa dei sotterfugi di Emre, in passato ha dovuto mentire a Can, l'uomo di cui si è innamorata. Questi, dopo aver scoperto la verità, ha deciso di allontanare per sempre Aydin dalla sua vita.

Spoiler DayDreamer 24 agosto: Sanem prova a riconquistare Can

La relazione tra Can e Sanem si è dunque interrotta a causa delle bugie che la giovane ha raccontato all'ormai ex fidanzato.

Negli episodi precedenti di DayDreamer il proprietario della Fikri Harika ha capito tutto, ascoltando per caso una conversazione tra suo fratello Emre e Aydin. Profondamente deluso e amareggiato, ha allontanato il fratello minore dall'azienda e ha lasciato la fidanzata.

Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa lunedì 24 agosto evidenziano che Sanem non avrà alcuna intenzione di arrendersi e farà di tutto per spiegare all'uomo che ama di non avere mai agito in malafede contro di lui. La giovane, entrata in possesso della cartellina rossa che aveva dovuto sottrarre in passato a Can, si renderà conto che essa contiene le prove dell'accordo stretto tra Emre e Aylin. I due, infatti, sono sempre stati soci e per questo motivo hanno tramato alle spalle di Can.

Sanem si recherà da Emre e gli intimerà di confessare tutto al fotografo altrimenti sarà lei a consegnargli i documenti.

Preoccupato, Emre si confronterà con Aylin, la quale gli spiegherà il suo piano per far sfuggire alle minacce di Sanem.

Anticipazioni DayDreamer: Leyla agisce alle spalle di Sanem

Nelle scorse puntate c'è stato un avvicinamento tra Leyla e il signor Emre.

La giovane è da sempre innamorata del suo capo, ma non ha mai pensato di avere qualche speranza con il minore dei Divit. Nelle ultime puntate, però, Leyla ha iniziato a nutrire un po' di speranza a causa delle attenzioni che ha ricevuto da Emre.

Nella prossima puntata, Sanem minaccerà Emre di consegnare i documenti che provano l'accordo tra lui ed Aylin se il minore dei Divit non andrà a raccontare tutta la verità a suo fratello. Scoperto ciò, Aylin attua subito un piano e suggerisce al fratello di Can di servirsi dell'aiuto di Leyla.

A quel punto, Emre chiederà alla sorella maggiore delle Aydin di rubare la famosa cartellina rossa a Sanem. La giovane, presa dai sentimenti che prova per lui e convinta che il giovane agisca con buone intenzioni, "tradisce" Sanem e le prende la cartellina a sua insaputa per consegnarla al suo capo.