Le anticipazioni turche di Daydreamer - Le ali del sogno riportano che nelle puntate che verranno trasmesse prossimamente in Italia Leyla si vedrà costretta a tradire la sorella Sanem pur di salvare il suo capo Emre.

Leyla infatti si è invaghita di Emre, il quale continuerà a sfruttare l'ascendente che ha su di lei per convincerla ad aiutarlo a portare a termine i suoi loschi piani per rovinare il fratello Can.

Daydreamer, spoiler turchi: Emre cerca la complicità di Leyla

Durante gli episodi di Daydreamer già andati in onda, Leyla si è resa conto di provare dei sentimenti per Emre. Questi sembra a sua volta attratto dalla giovane, però finora non ha lasciato spazio alla voce del cuore perché già impegnato con Aylin.

Nelle prossime puntate Leyla si lascerà coinvolgere nelle oscure macchinazioni del suo capo. Questi, infatti, cercherà la complicità di Aydin affinché non si scopra la verità sulla vicenda che lo ha visto corrompere con del denaro una famosa azienda. La ragazza, innamorata del datore di lavoro, accetterà di coprirlo.

Sanem, intanto, confesserà a Can tutte le bugie che gli ha raccontato, e questi deciderà di interrompere la loro relazione. Il fotografo non sarà comunque pienamente convinto del coinvolgimento del fratello e così l'aspirante scrittrice, nel tentativo di convincere una volta per tutte il proprietario della Fikri Harika delle responsabilità di Emre, metterà in atto un piano. La giovane si impossesserà della famosa cartellina rossa contenente le prove contro il fratello minore di Divit per mostrarla a Can.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem viene tradita da sua sorella

Emre, quando si renderà conto che Sanem è riuscita ad impadronirsi della cartellina, avrà il serio timore che stavolta possano emergere le sue malefatte. Il giovane Divit, a questo punto, per evitare il peggio proverà a giocarsi la sua ultima carta, ovvero Leyla.

Infatti la contatterà e, approfittando del debole che la ragazza ha per lui, la convincerà a sottrarre alla sorella il contenitore con i documenti.

Leyla, spinta dall'amore che prova verso il suo capo, acconsentirà alla sua richiesta e arriverà a tradire la sorella, portandole via la cartellina rossa.

Tuttavia, dalle anticipazioni turche si apprende che, nel prosieguo della vicenda, Leyla si pentirà di aver tramato alle spalle di Sanem, e così farà di tutto per rimediare al furto, anche se non riuscirà ancora a mettere da parte i sentimenti che prova per Emre.