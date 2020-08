Continua l'appuntamento con la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni turche rivelano che a Istanbul ritornerà la mamma di Can e Emre, Huma Divit. Quest'ultima si recherà nel quartiere di Mevkibe, la quale sarà molto infastidita dalla nuova arrivata. Infine anche Sanem Aydin avrà modo di conoscere la donna, con il quale avrà una discussione a causa del suo atteggiamento altezzoso.

Gli spoiler turchi di DayDreamer: Sanem discute con Huma

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Huma ritorna a Istanbul dopo aver saputo telefonicamente da Aylin che Can, per via del brutto carattere, sta mandando in fallimento l'agenzia di famiglia.

A questo punto, la signora Divit affiderà a Emre il la gestione del 40% delle azioni della Fikri Harika, senza dirgli che ha preso questa scelta dopo aver parlato con la sua ex fidanzata. Intanto il fotografo confiderà a Sanem che da piccolo si è sentito abbandonato da sua madre, la quale dopo il divorzio con suo padre ha scelto di portare con sé solamente suo fratello. Deluso e affranto da questa vicenda, il figlio maggiore di Aziz affermerà in diverse occasioni di stare bene anche senza aver alcun rapporto con sua madre. Durante una giornata come tante altre Huma si presenterà nel quartiere della Aydin: in questa occasione, oltre a non far sapere a nessuno della sua vera identità, assumerà un atteggiamento altezzoso che infastidirà Mevkibe.

Quest'ultima offrirà un bicchiere d'acqua alla new entry, che si fermerà in strada a causa di un guasto improvviso dell'auto. Gli spoiler di DayDreamer, inoltre, rivelano che la mamma di Emre inizierà a essere curiosità nell'istante in cui Muzaffer le dirà che la consorte di Nihat ha due giovani figlie.

La situazione andrà a peggiorare quando Huma metterà i piedi all'interno della ciotola di un gatto poggiata sull'asfalto, tanto che gli darà un calcio e finirà per romperla. Vedendo tutta la scena Sanem rimprovererà immediatamente la signora, ma quest'ultima non vorrà saperne di chiede scusa per l'atto che ha commesso.

Infine la donna dirà alla giovane Aydin di essere una maleducata e ordinerà all'autista di portarla subito via da quel posto.

Can non vuole avere alcun rapporto con sua madre

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, infatti, rivelano che la stessa sera nella villa dei Divit si terrà una festa per brindare alla chiusura del contratto con Makinon, il proprietario di un’azienda di cosmesi. A questo punto Huma deciderà di recarsi nell'abitazione dei suoi figli: in questa occasione ad aprire la porta di casa sarà proprio Sanem, la quale rimarrà completamente stupita non appena capirà che la donna con cui si è scontrata alcune ore prima è la mamma di Can. Quest'ultimo dimostrerà di non voler avere alcun rapporto con la donna che l’ha messo al mondo, infatti lascerà il party insieme alla sua fidanzata.

Il fotografo, dopo essersi rifugiato nella sua casetta nel bosco, metterà in guardia Sanem dicendogli che sua madre potrebbe essere andata nel suo quartiere con uno scopo ben preciso. D'altro canto, Emre avrà un comportamento più affettuoso con Huma, tanto che le confiderà di aver lasciato Aylin e che suo fratello ha è veramente trovato l'amore con Sanem. Tuttavia la signora Divit concentrerà le sua attenzione su Ceyda, in quanto riterrà che sia la donna giusta per Can.