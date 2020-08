Nuovo appuntamento con le novità su Beautiful, la soap opera di grande successo in tutto il mondo. Se in Italia è attualmente in pausa per le vacanze estive fino al 21 agosto, negli Usa continua la programmazione con nuovi colpi di scena. Le trame in onda a metà agosto raccontano che Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) lascerà Ridge Forrester dopo la scoperta delle sue nozze con Shauna Fulton. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), invece, inizierà a guardare con occhi diversi Finn, il dottore che si sta prendendo cura di lei dopo l'incidente.

Beautiful: Steffy prova attrazione per Finn, Hope e Zoe fanno pace

Le anticipazioni di Beautiful trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 agosto sull'emittente americana Cbs raccontano che Thomas si recherà alla casa sulla scogliera per fare una visita a Steffy, convalescente dopo il grave incidente che l'ha vista coinvolta. Durante l'incontro, Forrester incoraggerà la sorella a prendere i farmaci prescritti dal dottor Finn. Proprio quest'ultimo si recherà a trovare nuovamente la sua paziente. In questo frangente, la madre di Kelly si domanderà se John prova la stessa attrazione che prova lei nei suoi confronti. La donna comincerà a provare più di una semplice amicizia per il bel dottorino.

Hope (Annika Noelle) e Zoe, nel frattempo, decideranno di lasciarsi alle spalle i problemi che le avevano viste scontrarsi in passato.

A tal proposito, le due donne uniranno le forze per rendere la Hope for the Future un successo. Per fare ciò, Logan e Buckingham potrebbero decidere di arruolare lo stilista Zende, tornato da poco a Los Angeles da Parigi.

Ridge rivela di aver sposato Shauna, Brooke reagisce male

Nelle puntate Usa dello sceneggiato, in onda tra un anno su Canale 5, vedremo Brooke organizzare per Ridge una notte indimenticabile.

La donna, infatti, tornerà a Los Angeles dopo essere andata a trovare la figlia Bridget a New York. A tal proposito, lo stilista rimarrà molto sorpreso quando vedrà la moglie stesa sul letto ad aspettarlo alla villa di Eric. Qui, Forrester comincerà a provare dei sensi di colpa per aver sposato Shauna a Las Vegas dopo essersi riappacificato con la sorella di Katie (Heather Tom).

Proprio quest'ultima reagirà male quando lo stilista le rivelerà la scoppiettante novità. Logan sarà colta dall'ira, tanto da scappare dalla camera da letto.

Dall'altro canto, Ridge si recherà dalla figlia Steffy, che rimarrà senza parole quando gli dirà che il suo matrimonio è giunto al termine. L'unica a non apparire stupita sarà Quinn. Proprio quest'ultima chiederà a Shauna di non rivelare a nessuno che l'ha aiutata a rubare il marito alla sua acerrima rivale Brooke.