Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno in programmazione da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate che i telespettatori italiani vedranno in onda la prossima settimana, dal 24 al 28 agosto, rivelano che Can Divit sarà molto infuriato con suo fratello Emre. Quest'ultimo, invece, si servirà di Leyla per recuperare il documento che può smascherarlo, mentre Sanem litigherà con sua sorella. Infine, la tensione tra il fotografo e l'aspirante scrittrice si farà sempre più pesante.

Daydreamer, anticipazioni dal 24 al 28 agosto: Leyla accetta di aiutare Emre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Daydreamer - Le ali del sogno che sono in programma su Canale 5 nella settimana che va dal 24 al 28 agosto 2020, annunciano che Sanem scoprirà che Emre e Aylin hanno fondato una società insieme. Aydin dopo aver appreso ciò, dirà al minore dei Divit che racconterà a Can della sua alleanza con la Yukselen. Quest'ultima invece suggerirà all'ex fidanzato di chiedere aiuto a Leyla per recuperare il documento che può dimostrare i suoi inganni. La segretaria della Fikri Harika deciderà di aiutare Emre e sottrarrà l'atto a Sanem , tanto che l'aspirante scrittrice non avrà più la prova per smascherarlo dinanzi all'ex fidanzato.

Gli spoiler della soap rivelano che Aylin, per mettere in atto un altro piano diabolico, sfrutterà la festa allestita per l'inaugurazione del nuovo assetto societario dell’agenzia. Intanto Mevkibe si candiderà come presidente dell'associazione per il suo quartiere, tuttavia dovrà competere con Aysun: le due signore saranno molto arrabbiate non appena sapranno di aver ricevuto lo stesso numero di voti.

Sanem litiga con Leyla, Can dice a Emre che non ha più un fratello

Sanem per il suo compleanno indosserà un vestito elegante inviato a casa sua da un misterioso spasimante. Aydin una volta arrivata alla festa resterà incredula nel momento in cui capirà che a regalarle l'abito è stato Enzo e non Can, come credeva.

A questo punto la tensione tra il fotografo e l'aspirante scrittrice diventerà molto pensante, tanto che la ragazza deciderà di licenziarsi dalla sede lavorativa. A tal proposito, il giorno seguente alla Fikri Harika tutti non faranno altro che parlare della figlia minore di Mevkibe, mentre quest'ultima si renderà conto che svolgere l'incarico di presidente non è per niente semplice. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Daydreamer al 28 agosto, raccontano che Sanem litigherà con sua sorella dopo aver scoperto, per caso, che Leyla è in possesso dell’atto costitutivo tra Aylin ed Emre. La segreteria dell'azienda, presa dal senso di colpa, deciderà di consegnare immediatamente il documento a Can, il quale infuriato si recherà da Emre per dirgli che da adesso non ha più un fratello.

Nel frattempo Muzaffer proverà a rientrare in casa, ma Aysun lo caccerà via definitivamente. Il maggiore dei Divit, improvvisandosi garzone di bottega, riuscirà a convincere l'ex fidanzata a ritornare a lavorare nella sua agenzia per collaborare alla campagna a favore della Compass sport. Aylin invece cercherà di screditare il fotografo con sua madre Huma, con l'intento di indurre la signora ad affidare le sue quote aziendali a Emre. Inoltre durante la telefonata, la Yukselen parlerà male alla donna anche dell'aspirante scrittrice. Mevkibe inizierà ad avere le prime difficoltà, per via dei residenti che cercheranno di corromperla con alcuni regali per ottenere favori in cambio. Per finire, Sanem sarà molto gelosa quando Can incontrerà la sua vecchia amica Gamze, la quale fa parte dello staff della loro nuova campagna pubblicitaria.