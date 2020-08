Nelle nuove puntate di DayDreamer, in onda prossimamente su Canale 5, ci sarà una svolta definitiva riguardante i complotti e sotterfugi messi su da Enzo Fabbri e Aylin. L'indagine e la successiva denuncia fatta da Myne, socia dell'imprenditore di cosmesi, porteranno sia lui che Aylin in carcere. I fratelli Divit, intanto, approfitteranno della situazione e proveranno ad acquisire le azioni della Fikri Harika in possesso di Aylin, che le sono state cedute illegalmente da Fabbri.

DayDreamer, anticipazioni turche: Fabbri viene arrestato

Arriveranno tempi duri per Aylin nelle prossime puntate di DayDreamer, in onda su Canale 5.

Infatti, tutte le malefatte eseguite in combutta con Enzo Fabbri porteranno all'arresto non solo della donna, ma anche dell'imprenditore. Tutto avverrà quando Myne, la socia di Fabbri, deciderà di non coprire i complotti che l'imprenditore ha messo in atto con Aylin per rubare l'idea dello spot di Makinon alla Fikri Harika. Per smascherarlo Myne deciderà di frugare tra le sue carte e una volta reperiti tutti i documenti necessari consegnerà tutto alla polizia, sporgendo denuncia.

L'arresto di Fabbri avverrà successivamente alla visita che Can gli farà nel suo ufficio. Il fotografo si recherà da lui dopo che avrà scoperto che Sanem ha ceduto all'imprenditore il suo profumo. Fabbri gli mostrerà il contratto che ha stipulato con Sanem, ma Can glielo strapperà davanti agli occhi.

Sarà proprio in quel momento che Fabbri minaccerà di chiamare la polizia. L'uomo, però, non potrà immaginare che le autorità giungeranno nel suo ufficio per arrestarlo. Verrà accusato di produzione illegale e la sua azienda verrà posta sotto sequestro.

Aylin rischia la detenzione preventiva

Contemporaneamente la polizia raggiungerà anche Aylin.

Le sue accuse riguarderanno le operazioni illecite effettuate in collaborazione con Fabbri: il passaggio all'imprenditore del progetto per Makinon e la cessione illegale delle azioni della Fikri Harika. La donna rischierà la detenzione preventiva.

Con l'arresto della donna, Can farà di tutto per acquisire il pacchetto azionario che viene gestito da Aylin.

Il fotografo consulterà Emre e insieme decideranno di fare una proposta ad Aylin: saranno disposti a non perseguirla penalmente per tutte le malefatte combinate, ma in cambio lei dovrà restituire le azioni della Fikri Harika di cui è in possesso.

Aylin sembrerà accettare l'offerta dei fratelli Divit e per tale ragione ordinerà al suo avvocato di procedere con la preparazione di tutti i documenti che consentiranno di proseguire con il passaggio del pacchetto azionario.