Continua ad allungarsi la lista degli ex protagonisti di U&D che hanno contratto il coronavirus in vacanza: l'ultima in ordine di tempo ad aver confermato la sua positività, è Nilufar Addati. Dopo un silenzio social che è durato circa tre giorni, la napoletana ha pubblicato un lungo messaggio per spiegare come sono andate le cose dal suo ritorno dalla Sardegna ad oggi, che si ritrova a letto con febbre e mal di testa.

Anche Nilufar di U&D ha il coronavirus

Le vacanze in Sardegna di alcuni personaggi famosi, sono al centro dell'attenzione dei media. Di ritorno dall'isola, infatti, molti vip sono risultati positivi alla Covid-19, contratto proprio durante i giorni trascorsi tra locali, discoteche e ristoranti affollatissimi di turisti e non solo.

Tra le celebrità che hanno fatto sapere di essere state contagiate, molte sono note soprattutto per la loro recente partecipazione a Uomini e Donne.

L'ultima ex del dating show ad aver confermato la sua positività al virus che sta mettendo a dura prova tutto il mondo, è Nilufar Addati. La giovane, dopo essere sparita dai social network per giorni interi, in queste ore si è fatta viva per aggiornare i suoi tantissimi fan su quello che le è successo da quando è tornata a casa, nella sua Napoli.

"Ciao amici. In questi giorni sono rimasta in silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene", ha esordito la ragazza prima di passare in rassegna tutte le tappe dei controlli che ha fatto dopo una settimana di relax in Sardegna.

Lo sfogo dell'ex tronista di U&D, positiva al Covid-19

Addati ha spiegato che il test sierologico al quale si è sottoposta subito dopo aver lasciato la Sardegna, è risultato negativo, ma l'esito del tampone è stato opposto.

"Ho contratto la Covid-19 perché sono stata a contatto con persone positive. Quando sono tornata a Napoli non avevo la consapevolezza di questo, e i risultati li ho avuti solo una volta a casa.

Sono partita senza alcun sintomo e mi sono messa in isolamento fiduciario".

Nilufar ha anche raccontato che è chiusa in camera sua tutto il giorno e non entra in contatto neppure con i genitori (che le portano solo da mangiare e sono risultati negativi al tampone proprio oggi).

L'ex tronista di U&D ha informato i suoi follower dei sintomi che ha da qualche giorno a questa parte: "Ho avuto la febbre massimo a 37,5, mal di testa simile alla sinusite e ho perso il senso del gusto e dell'olfatto".

La napoletana ha anche confermato che uscirà di casa solo dopo l'esito negativo di due tamponi, ma non ha nascosto il dispiacere che sta provando per aver contratto il virus per alcune leggerezze commesse in Sardegna.

"Non sono una frequentatrice di locali, e questa vacanza è stata il primo vero ritorno alla normalità. Durante il lockdown sono stata seria e non sono stata mai in posti affollati per paura. Ho vissuto i cinque giorni sull'isola con troppa spensieratezza", ha concluso la giovane prima di suggerire a chiunque sia entrato in contatto con molta gente si sottoporsi ai controlli per il proprio bene e quello degli altri.

Tanti ex di U&D positivi dopo un viaggio in Sardegna

Nilufar Addati è soltanto l'ultima ex di U&D ad aver annunciato sui social network la sua positività alla Covid-19.

Prima della napoletana, si sono esposti su Instagram per confermare di aver contratto il coronavirus: Giulia Latini ("non scelta" di Luca Onestini), Vittoria Deganello (ex fidanzata di Mattia Marciano), Andrea Melchiorre (scelta di Valentina Dallari) e Daniele Schiavon (ex compagno di Giulia Quattrociocche).

Tutti questi ragazzi sono accomunati da un viaggio che hanno fatto in Sardegna quest'estate: è lì, infatti, che sono stati contagiati dal virus dopo aver trascorso giornate in spiagge affollate e nottate in discoteca.