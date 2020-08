Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Sanem e Can rimarranno bloccati in ascensore, però avranno modo di chiarirsi. Poco dopo, la giovane protagonista bacerà il fotografo nel bosco, durante la gita in campeggio dell'azienda.

Sanem e Can rimarranno bloccati in ascensore

Sanem e Can si ritroveranno bloccati in ascensore, però grazie a questo inconveniente avranno modo di parlare e chiarirsi. Alla fine, i due giovani decideranno di rimanere amici e ripartire da zero.

Successivamente, i ragazzi verranno liberati dal servizio di vigilanza, ma sarà ormai troppo tardi in quanto Can non andrà al concerto con Deren e Sanem non riuscirà ad andare a casa di Ayhan dove era attesa. Alla fine, il fotografo proporrà a Sanem di dormire da lui. Intanto, Emre accuserà la segretaria Leyla di averlo tradito, ma lei dirà che ha solo voluto proteggere sua sorella.

Sanem accetterà di dormire a casa di Can, però durante la notte avrà un incubo e per questo il fotografo deciderà di svegliarla. Poco dopo, l'uomo tranquillizzerà la donna e gli darà il ciondolo portafortuna, che le aveva comprato per il suo compleanno. La mattina seguente, la giovane protagonista preparerà la colazione e Can apprezzerà il suo gesto.

I due si prometteranno di rispettare il loro accordo di restare amici, ma nonostante ciò l'amore tra i due è troppo evidente. Poco dopo, i due ragazzi entreranno separati in azienda, ma la notizia del loro incidente in ascensore si diffonderà velocemente.

Sanem cadrà in una buca profonda e perderà i sensi

La Filkri dovrà preparare una nuova campagna pubblicitaria per la Compass Sport, ma le idee scarseggeranno e così Can e il suo team organizzeranno un campeggio sperando di avere l'ispirazione e allo stesso tempo proveranno le attrezzature ricevute dai loro clienti.

Poco dopo, Fabbri piomberà in azienda e chiederà a Sanem di lavorare al profumo durante il weekend, ma la ragazza sarà già impegnata con la Fikri e a quel punto il manager la inviterà a vedersi comunque il pomeriggio. Aydin però non darà risposta all'uomo, in quanto vorrà il consenso di Can che non sarà per nulla felice. Poi, però le cose cambieranno inaspettatamente, in quanto Can dovrò vedersi con Gamze e così Sanem si ingelosirà e deciderà di concedere l'appuntamento a Fabbri.

Intanto, durante il campeggio il team avrà come obiettivo quello di trovare un slogan che possa rappresentare al meglio la Compass Sport. Nel mentre, Fabbri deciderà di passare la nottata in campeggio con i lavoratori della Fikri e tra il francese e Can ci sarà subito una grande competizione, in quanto entrambi innamorati di Sanem.

Successivamente, Aydin durante la caccia delle bandierine si perderà e cadrà in una buca molto profonda. A quel punto, Can organizzerà una squadra di soccorso per trovarla e poco dopo la ritroveranno priva di sensi.

Aydin verrà nominata coordinatrice del progetto

La sera Deren farà ubriacare Sanem per levarsela di torno, ma le cose avranno una piega completamente diversa. Infatti, Can e Sanem si baceranno nel bosco. Poco dopo, si presenterà Emre nel bosco e annuncerà a suo fratello che la madre gli ha ceduto le quote dell'azienda. A quel punto ci sarà un duro confronto tra i due che si trasformerà quasi in tragedia. Infatti, Emre avrà un incidente con la sua auto e colpevolizzerà il fratello.

Al ritorno in azienda Can nominerà Sanem coordinatrice del progetto, in quanto la ragazza avrà la migliore idea per lo spot e troverà lo slogan per la Compass Sport.