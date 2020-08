I pomeriggi di Canale 5 continuano ad essere movimentati dalla soap opera DayDreamer - le ali del sogno, prodotta in Turchia. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 3 settembre 2020, annunciano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) desterà parecchia preoccupazione a Can Divit (Can Yaman) quando non darà nessun segnale di vita, dopo un incidente nel bosco.

La fanciulla dopo aver preso parte a un gioco si accorgerà di essersi perduta nel bosco, e nel tentativo di ritrovare la strada cadrà dentro un fosso profondo. Il fotografo quando noterà la scomparsa dell’aspirante scrittrice la metterà in salvo, e oltre a dirle di essersi spaventato le sottolineerà che non la perderà più di vista.

DayDreamer, trama del 3 settembre: Sanem priva di sensi per diverse ore

Nell’episodio della fortunata serie tv che i fan italiani seguiranno su Canale 5 giovedì 3 settembre 2020, la Fikri Harika organizzerà un campeggio sia per provare i prodotti della Compass Sport, e per la scelta dello slogan. Inoltre Can e l’intero staff avranno modo di vedere l’idea per la pubblicità del cliente rappresentato da Gamze. Sanem finirà per ritrovarsi a capo della campagna.

Enzo Fabbri approfitterà dell’occasione per sfidare il fotografo in alcune prove: con il suo gesto l’imprenditore italo-francese farà litigare Can e Sanem. Inoltre quest’ultima dopo aver provato gelosia per le capacità sportive di Gamze, si cimenterà in un gioco in stile caccia al tesoro.

Purtroppo l’aspirante scrittrice dopo non essere riuscita a raggiungere l’accampamento centrale, in preda al panico finirà per cadere in una buca: a causa di una botta presa in testa la giovane perderà addirittura i sensi per diverse ore.

Emre ha un incidente, Aylin si intrufola nell’ufficio di Can

A questo punto saranno avviate le ricerche per trovare la sorella di Leyla, che fortunatamente verrà salvata dal primogenito di Aziz.

Quando sarà sera, Emre seguendo il consiglio di Aylin si presenterà al campo con delle intenzioni che non sembreranno affatto buone. In effetti il secondogenito di Aziz farà infuriare Can, non appena gli dirà che loro madre Huma gli ha ceduto il suo pacchetto azionario della Fikri Harika: il fotografo durante il duro confronto con il fratello lo caccerà via nel peggiore dei modi.

Il secondogenito del Divit ancora scosso per la lite avuta con Can si metterà alla guida della sua auto, e avrà un incidente stradale. Nel contempo Aylin mentre la nota agenzia sarà vuota si intrufolerà nell’ufficio del fotografo con la complicità dell’agente di sicurezza, e con la scusa di dover prendere un file dimenticato nasconderà una telecamera spia. Agendo in tale maniera la darklady riuscirà ad impossessarsi con facilità di qualsiasi dettaglio sulla nuova campagna prodotta alla Fikri Harika.