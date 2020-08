La pandemia da Coronavirus continua a far registrare casi di contagio in Italia (gli ultimi bollettini parlano di oltre 1.000 nuovi positivi al giorno), con la Sardegna a risultare fra le aree più 'colpite' a causa dell'enorme mole di turisti che vi hanno trascorso le vacanze estive.

A rivelare di essere rimasti contagiati dal virus sono in particolare stati, nelle ultime ore, Andrea Melchiorre e Giulia Latini, ex partecipanti di Uomini e donne, entrambi reduci proprio dalla vacanze in terra sarda. Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dei due volti noti di UeD giungono sulla scia delle polemiche sollevate in questi giorni circa la gestione della pandemia da parte del Governo M5S-PD.

L'esecutivo, solo lo scorso 16 agosto, ha infatti imposto in tutto il territorio nazionale la chiusura dei locali notturni e l'obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 del mattino. Un tentativo questo di tenere sotto controllo l'andamento dell'epidemia che adesso nella penisola sta comunque progredendo.

Andrea Melchiorre è asintomatico

Andrea Melchiorre ha scelto le Instagram stories per rivelare al proprio pubblico, e a tutti quelli con cui è entrato in contatto, di aver contratto il nuovo Coronavirus: l'ex corteggiatore dell'ex tronista Valentina Dallari ha comunque tenuto a precisare di essere si infetto ma asintomatico.

“Allora raga, io sono qui in Sardegna dal 2 agosto - esordisce nel messaggio destinato al web - e apro il mio discorso dicendo che sono positivo.

In questi 20 giorni ho fatto le foto e non riesco a contattare tutti. Lo dico qua". Nella sua confessione, inoltre, l'uomo ha invitato indistintamente tutti a sottoporsi al tampone per poi sottolineare come sia comunque asintomatico: "Fate il tampone, io sono positivo. Non ho sintomi e niente, adesso sarò 15 giorni qui in Sardegna, in attesa di fare un altro tampone finché non risulterò negativo.

Vi allego il tampone. Io sono in formissima, sto a casa, sto in quarantena. Sono rimasto in Sardegna e come vi dicevo la decisione è di rimanere e se avessi preso il traghetto avrei contagiato altre persone”. Secondo quanto da lui stesso riportato tra le Instagram stories, Melchiorre ha, quindi, scelto di restare in Sardegna per trascorrere i giorni del suo isolamento preventivo.

Giulia Latini si scopre positiva al Covid-19

Anche Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne al tempo del trono di Luca Onestini, servendosi di Instagram ha voluto confidare agli internauti di essere risultata positiva al test eseguito sul Covid-19.

"Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute, non c’è da agitarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza". Nel corso della sua 'confessione' social la donna ha poi voluto destinare delle parole a chiunque possa pensare che abbia agito irresponsabilmente concedendosi giorni di movida all'insegna dell'inadempienza delle regole anti contagio: "Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile, dicendo cose del tipo ‘te la sei cercata’ o ‘ti sta bene'.

Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità".