DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che vede come protagonisti l’attore Can Yaman e l'attrice Demet Ozdemir, continua ad appassionare i telespettatori italiani di Canale 5. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in onda lunedì 24 agosto rivelano che Layla Aydin aiuterà Emre Divit agendo contro sua sorella Sanem. Quest'ultima invece, dopo aver minacciato il figlio minore di Aziz, si recherà da Can per raccontargli tutta la verità.

DayDreamer, anticipazioni puntata 24 agosto: Sanem ha intenzione di dire a Can del complotto di Emre e Aylin

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer, in onda lunedì 24 agosto su Canale 5, rivelano che Sanem sarà a un passo dal riuscire a smascherare Emre e Aylin dopo aver scoperto che i due ex fidanzati sono soci di un'azienda che hanno aperto in assoluta segretezza.

Una volta appreso che non è stata la Yukselen a prendere la copia della dichiarazione che può provare la loro collaborazione lavorativa, Emre dovrà vedersela con l'aspirante scrittrice. Quest'ultima infatti minaccerà il minore dei fratelli Divit dicendogli che è intenzionata a raccontare tutta la verità del suo complotto a Can, se non sarà lui stesso a dirglielo entro tre ore. A questo punto il figlio minore di Aziz si recherà dall'ex morosa, la quale dopo aver provato a rassicurarlo lo indurrà a chiedere aiuto a Leyla per risolvere la brutta vicenda in cui si trova.

Leyla aiuta Emre, Sanem non ha più le prove per dimostrare la verità a Can

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, in quanto gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer, in onda lunedì pomeriggio alle 14:45, rivelano che Aylin riuscirà ancora una volta a soggiogare l'ex fidanzato.

Infatti Emre, approfittando dell'interesse sentimentale che prova per lui, chiederà alla maggiore delle sorelle Aydin di recuperare un documento importante di cui si è impossessata Sanem. Leyla deciderà di aiutare il figlio minore di Aziz, mentre l'aspirante scrittrice andrà a casa di Can per confessargli tutta la verità.

Purtroppo, anche in questa occasione la giovane non sarà in grado di dimostrare al fotografo per quale motivazione gli ha detto molte bugie dal giorno in cui si sono conosciuti. Infatti Sanem si accorgerà che non è più in possesso delle prove che aveva tra le mani per mascherare Emre, il quale riuscirà a passarla liscia grazie all'intromissione della sua segreteria.

In attesa di vedere questo imperdibile appuntamento in televisione, si ricorda che è possibile rivedere tutti gli episodi in modalità on - demand, accedendo al sito Mediaset Play, la piattaforma gratuita e in streaming della tv di Stato.