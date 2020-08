DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi, che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che Can Divit scoprirà un'altra bugia di Sanem Aydin. Infatti, grazie all'intervento di Myne, la socia dell’italo-francese, il fotografo apprenderà che l'aspirante scrittrice ha ceduto a Enzo Fabbri la fragranza del suo il profumo per farlo uscire di prigione. Infine l'imprenditore italo-francese e Aylin verranno arrestati.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can scopre che Sanem ha ceduto il profumo a Enzo, Aylin in arresto

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche di DayDreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Can verrà tratto in arresto con l'accusa di aggressione ai danni di Enzo. A quel punto Sanem accetterà di cedere la fragranza del suo profumo a Fabbri, al quale chiederà espressamente di non far sapere del loro accordo a Divit. La vicenda andrà a complicarsi ulteriormente nel momento cui l'imprenditore italo-francese, grazie all’alleanza che ha stretto con Aylin, riuscirà a prendere possesso di una campagna pubblicitaria ideata dalla Aydin per Makinon, il titolare di un'azienda di cosmesi.

Intuendo che Enzo si è impossessato illegalmente dello spot realizzato dall'agenzia Fikri Harika, Myne deciderà di mettersi da parte poiché non avrà intenzione di essere coinvolta nel nuovo progetto disonesto. La donna, dopo aver avuto una discussione con il suo socio, inizierà a cercare la documentazione per incriminarlo e la consegnerà alle forze dell'ordine.

Gli spoiler della soap opera turca rivelano che in seguito Myne si metterà in contatto con Can, e oltre a fargli sapere che a breve Aylin e Fabbri verranno arrestati, gli comunicherà che Sanem ha firmato un contratto per cedere la fragranza del suo profumo all'imprenditore italo-francese.

Can non vuole avere più niente a che fare con Sanem

Arrabbiato per quello che ha scoperto Can penserà ai momenti passati con la fidanzata: in questa occasione si ricorderà che la sua ragazza in svariate occasioni ha provato a confessargli qualcosa di molto importante. A questo punto il fotografo capirà che Sanem ha rifiutato la sua proposta di matrimonio poiché non ha avuto il coraggio di parlargli dell'accordo che ha fatto con Enzo. Se da una parte Divit eviterà di avere un altro scontro con Fabbri nel momento in cui strapperà il contratto con la firma di Aydin, dall'altra non riserverà lo stesso trattamento a suo fratello. Infatti Can litigherà con Emre perché non gli ha raccontato che l'aspirante scrittrice è riuscita a farlo uscire dal carcere cedendo il suo profumo.

Successivamente, il primogenito di Aziz deciderà di andare nella casetta nel bosco per riflettere: qui sarà raggiunto da Polen, la quale cercherà di sfruttere la fragilità del ragazzo seguendo il consiglio di Huma. A tal proposito, l'aspirante scrittrice non avrà una buona reazione non appena vedrà Can insieme all’ex fidanzata. Infine Sanem farà i conti con la rabbia dell'uomo, che dopo averle detto di aver scoperto la sua ennesima bugia le puntualizzerà che non vuole avere più niente a che fare con lei.