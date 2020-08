Enorme successo di ascolti per la nuova soap opera Daydreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi in programmazione da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre, raccontano che Emre Divit dopo aver avuto l’ennesimo litigio con il fratello Can (Can Yaman) finirà in ospedale. Nello specifico il secondogenito di Aziz verrà coinvolto in un incidente automobilistico per essersi messo alla guida in evidente stato di alterazione.

Il fotografo mentre sarà alle prese con la preparazione di una nuova campagna pubblicitaria per la Compass Sport insieme all’intero staff presterà soccorso a Sanem Aydin (Demet Özdemir), che durante una gara si perderà nel bosco e cadrà in una profonda buca perdendo i sensi.

Daydreamer, spoiler fino al 4 settembre: Sanem e Can decidono di restare amici

Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia dal 31 agosto al 4 settembre Sanem e Can decideranno di restare amici dopo essere rimasti bloccati in ascensore. Purtroppo sarà troppo tardi quando verranno trovati dal servizio di vigilanza, visto che l’aspirante scrittrice non potrà tornare a casa di Ayhan, invece il fotografo rinuncerà ad andare a un concerto con Deren. A questo punto il fotografo inviterà la fanciulla a dormire con lui. Nel contempo Leyla dopo essersi scagliata contro Emre per star continuando a mentire al fratello, si confiderà per l'ennesima volta con Osman senza accorgersi di aver fatto breccia nel cuore del macellaio.

Intanto Ayhan e Ceycey quando faranno chiarezza sui loro sentimenti, cercheranno di trovare una soluzione per avere un rapporto di amore e amicizia.

Non appena Sanem farà un brutto incubo, Can la tranquillizzerà regalandole un ciondolo portafortuna. Dopo essersi svegliata la fanciulla preparerà la colazione al primogenito di Aziz, che purtroppo darà l’impressione di non aver apprezzato il suo gesto.

Anche se si ribadiranno di essere soltanto amici, Can e Sanem preferiranno non entrare insieme alla Fikri Harika per non sentire pettegolezzi su di loro.

Mevkibe si presenta alla Fikri Harika, la sorella di Leyla accetta la proposta di Enzo

Successivamente Mevkibe farà preoccupare la figlia Sanem, quando si presenterà nell'azienda dei Divit per far assaggiare una torta salata al fotografo.

In particolare la fanciulla temerà che sua madre possa scoprire che lei e Can hanno passato la notte insieme: per fortuna Sanem non darà nessuna spiegazione. A questo punto alla Fikri Harika dovrà essere realizzata la campagna pubblicitaria per la Compass Sport, un’azienda specializzata nella produzione di attrezzature da montagna e da campeggio. Can non darà il suo consenso all'aspirante scrittrice, non appena gli farà sapere che Enzo Fabbri le ha chiesto di lavorare con lui. Sanem dopo aver ascoltato una conversazione telefonica tra il figlio maggiore di Aziz e Gamze, accetterà la proposta dell’imprenditore italo-francese.

La Fikri Harika organizzerà un campeggio sia per provare i prodotti della Compass Sport che per trovare l’idea per la campagna pubblicitaria del cliente rappresentato da Gamze.

Fabbri approfitterà dell’occasione per sfidare Can in alcune prove. Sanem non appena sarà gelosa della vecchia amica del fotografo, finirà per cadere in una buca durante una caccia al tesoro: a prestare soccorso all'aspirante scrittrice per fortuna ci penserà Can

Emre ha un incidente stradale, Aylin si allea con Fabbri per vendicarsi

Nel corso della sera Emre avrà un duro confronto con Can che lo caccerà in malo modo dal campo, quando gli dirà di essersi impossessato delle azioni di loro madre Huma. Il secondogenito di Aziz dopo aver discusso con il fratello avrà un grave incidente stradale, invece Aylin coglierà l’occasione per nascondere una telecamera nell'ufficio della Fikri Harika con l'obiettivo di rubare tutte le informazioni sulla campagna.

Durante la preparazione della pubblicità per la Compass Sport, la sorella di Leyla per aver bevuto qualche bicchiere di troppo darà un bacio a Can nel bosco sotto lo sguardo di Cengiz. Il fotografo dopo aver ricevuto una telefonata farà visita al fratello in ospedale, e ordinerà ad Aylin di prendere le distanze dalla sua famiglia. Quest’ultima non ci penserà due volte a vendicarsi, stringendo un’alleanza con Enzo Fabbri. Per finire Sanem dopo essere tornata nell'azienda dei Divit scatenerà la gelosia di Deren, poiché verrà nominata coordinatrice del progetto.