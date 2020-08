Continuano le puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca trasmessa su Canale 5 con protagonisti gli attori Can Yaman, Demet Ozdemir, Cihan Ercan e Ozlem Tokaslan, che sta allietando i pomeriggi estivi dei telespettatori italiani dal mese di giugno.

Per quanto concerne le trame degli episodi relativi all'ultima settimana di agosto, vale a dire da lunedì 24 a venerdì 28, esse sono ricche di novità e colpi di scena. In particolare emergono in prima linea le minacce di Sanem a Emre, l'elezione di Mevkibe a presidente dell'associazione del quartiere e la gelosia di Sanem quando Can rivede per caso una vecchia amica.

"Daydreamer-Le ali del sogno" va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45.

Le minacce di Sanem a Emre

Dopo essere entrata in possesso dell'atto costitutivo della società della Yuksel e Emre, Sanem minaccia il minore dei Divit di raccontare tutta la verità a Can se entro tre ore non raggiungerà suo fratello per dirgli come stanno le cose.

Leyla dà una mano a Emre, affinché quest'ultimo possa recuperare il documento e quindi, nel momento in cui Sanem si reca da Can per chiarirsi e rivelargli una volta per tutte la ragione di tutte le sue bugie, la sua prova sparisce nel nulla. Nel frattempo, Aylin fa di tutto per compromettere il rapporto fra Fabbri e Can, oltre che quello tra quest'ultimo e Sanem.

Mevkibe decide di candidarsi a presidentessa dell'associazione del quartiere e, durante le votazioni, c'è una forte tensione fra quest'ultima e Aysun.

A Sanem viene intanto recapitato un pacco anonimo contenente un elegantissimo abito da sera, ma, nel momento in cui lo indossa in occasione della sua festa di compleanno, capisce che si tratta di un regalo di Fabbri.

La ragazza, infatti, fino a quel momento, aveva creduto che fosse Can il mittente del pacco. Poiché il rapporto fra Sanem e Can si fa sempre più teso, quest'ultima afferma di volersi licenziare.

Mevkibe viene eletta presidente dell'associazione

Dopo essere divenuta presidentessa dell'associazione del quartiere, Mevkibe capisce che la carica è più difficile di quanto aveva previsto.

Intanto Sanem smaschera Leyla, scoprendo che la stessa possiede l'atto della società costituita fra Aylin ed Emre, ragion per cui litiga aspramente con lei. Sentendosi fortemente in colpa, Sanem decide di dare il documento a Can, il quale, molto arrabbiato, si reca immediatamente dal fratello, rinnegandolo. Intanto, Aysun caccia di casa in malo modo Muzaffer.

Can fa di tutto affinché Sanem ritorni in azienda e, alla fine, riesce a convincerla. Aylin, poiché vuole a tutti i costi che Huma ceda il proprio pacchetto di azioni al Divit, chiama quest'ultima, additando il modo di comportarsi della Aydin. Durante la campagna a favore della "Compass sport", Sanem si ingelosisce nel momento il cui il suo amato incontra Gamze, una vecchia conoscenza.