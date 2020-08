Aylin (Sevcan Yasar), l’antagonista della soap turca Daydreamer - le ali del sogno, darà del filo da torcere per parecchio tempo ai due protagonisti principali. Negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, la darklady riuscirà ad ottenere il 20% delle azioni della Fikri Harika per merito di Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk). Ancora una volta l’ex fidanzata di Emre farà fare una pessima figura a Sanem Aydin (Demet Özdemir), sabotando un suo nuovo lavoro. A presentare inconsapevolmente il progetto dell’aspirante scrittrice sarà Deren Keskin (Tugce Kumral).

Daydreamer, trame turche: Aylin ruba la pubblicità di Sanem

Nelle prossime settimane di programmazione della soap opera, Sanem si vedrà costretta a far avere il suo profumo a Enzo Fabbri per poter riabbracciare Can. Quest’ultimo finirà in carcere dopo aver aggredito l’imprenditore italo-francese. A questo punto l’aspirante scrittrice si adeguerà alla volontà di Enzo, ma esigerà che il fotografo non debba sapere nulla del loro accordo. L’uomo, invece di rinunciare al suo pacchetto azionario della Fikri Harika, lo farà avere ad Aylin che diventerà la sua spia quando tornerà a lavorare nell'agenzia dei Divit. La darklady. per non far scoprire a Can la verità, gli farà credere di aver ottenuto le azioni di Fabbri con una minaccia.

Con il passare dei giorni l’ex fidanzata di Emre farà di tutto per impossessarsi della campagna pubblicitaria curata per Makinon, il proprietario di un’azienda di cosmesi con cui ha collaborato in passato. La malvagia donna, decisa a eseguire il compito affidatole da Fabbri, comincerà a frugare tra gli appunti di Sanem e metterà le mani sullo slogan pensato dalla ragazza.

Can ancora arrabbiato con Sanem, Deren costretta a rimanere in silenzio

A questo punto Aylin si confronterà con Deren e la inviterà a mostrare a Makinon lo stesso lavoro presente nel quaderno della sorella di Leyla. Durante la riunione, l’aspirante scrittrice non farà fatica a capire che la direttrice creativa della Fikri Harika ha proposto la sua idea e non perderà tempo per farlo sapere a Can.

Quest’ultimo, ancora arrabbiato con Sanem perché non ha reagito bene alla sua proposta di nozze, non punterà il dito contro Deren che intanto si renderà conto di essere stata ingannata da Aylin.

Nonostante ciò la direttrice creativa della Fikri Harika non potrà smascherare la darklady, poiché la stessa le farà presente che potrebbe perdere il suo lavoro se Can dovesse scoprire che ha sottratto veramente la pubblicità a Sanem. Deren quindi non avrà altra scelta oltre a quella di rimanere in silenzio, soprattutto nell'istante in cui vedrà Makinon apprezzare molto lo slogan pubblicitario. All'insaputa della direttrice creativa, Aylin farà inoltre avere a Fabbri ogni diapositiva della campagna pubblicitaria firmata proprio con il nome della donna.