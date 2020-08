Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che da quasi tre mesi viene trasmessa sui teleschermi di Mediaset. Gli spoiler turchi svelano che per Deren ci sarà una nuova occasione per redimersi dopo essere stata licenziata dalla Fikri Harika. In particolar modo, la direttrice creativa accetterà di collaborare con Sanem Aydin (Demet Ozdemir) alla realizzazione di uno spot pubblicitario che potrebbe salvare l'agenzia di Can (Can Yaman) dalla bancarotta.

Daydreamer: Deren licenziata dalla Fikri Harika

Le anticipazioni di Daydreamer raccontano che Deren stringerà un accorso con Sanem per salvare la Fikri Harika dal fallimento.

Tutto avrà inizio nel momento in cui Aylin ruberà uno spot pubblicitario ideato dalla figlia di Nihat per passarlo all'agenzia rivale. Ma prima di questo la Yuksel metterà in difficoltà la direttrice creativa, facendola incolpare di aver rubato l'idea di Sanem.

Deren, a questo punto, non avrà altra scelta che mentire a Can, anche quando la sua fidanzata sosterrà che il progetto era una sua idea.

Per questo motivo, Divit appoggerà l'idea della direttrice creativa, invitando Sanem a collaborare alla campagna pubblicitaria. Una situazione che peggiorerà ulteriormente quando Fabbri presenterà lo spot pubblicitario ideato per Makinon battendo la Fikri Harika. Nel frattempo Deren verrà licenziata dopo aver confessato di aver fatto vedere i fotogrammi dello spot ad Aylin.

Infine Can sarà accusato di negligenza da parte di Makinon dopo aver strappato il contratto.

Sanem convince Deren ad aiutarla alla creazione di uno spot pubblicitario

Nelle trame della serie tv turca, il fotografo penserà di denunciare Aylin. A tal proposito, Fabbri consegnerà alla Yuksel una generosa somma di denaro, invitandola a lasciare la Turchia per un po' di tempo.

Intanto Sanem non si lascerà intimidire dagli ultimi accadimenti, tanto da mettersi in contatto con Makinon per offrirgli un nuovo spot pubblicitario, sostituto del precedente. Sanem a questo punto, convincerà Deren ad aiutarla per poi convocare tutti i dipendenti della Fikri Harika nella sua abitazione.

Sanem riuscirà a mettere insieme la campagna pubblicitaria in una sola notte, grazie al contributo dei suoi collaboratori. In questo frangente, la direttrice creativa chiederà scusa alla ragazza. Di conseguenza, Sanem farà pace con Deren, che verrà riassunta da Can, entusiasta del lavoro svolto da tutti i dipendenti.