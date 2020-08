La soap opera di origini turche intitolata Daydreamer - le ali del sogno continua a occupare i pomeriggi estivi di Canale 5, per la felicità dei fan. Negli episodi in onda tra qualche settimana, la malvagia Aylin (Sevcan Yasar) troverà il modo per rendere pubblica la relazione segreta tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir).

La darklady, anche senza l’aiuto dell’amante Emre (Birand Tunca), riuscirà a mettere in cattiva luce il fotografo e l’aspirante scrittrice, facendo pubblicare delle loro foto incriminate sulla stampa. La spiazzante notizia ovviamente verrà appresa anche da Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), che rimarranno scioccati.

La reazione dei due coniugi sarà abbastanza dura, visto che anche se Can fingerà di non amare la loro secondogenita prenderanno dei provvedimenti per non sentire altri pettegolezzi.

Daydreamer, spoiler turchi: Emre scopre che Can ha perdonato Sanem

Gli spoiler delle prossime puntate della serie tv dicono che Can darà una possibilità a Sanem, dopo averla lasciata. Tutto inizierà nell’istante in cui il fotografo interromperà la sua storia d’amore con l’aspirante scrittrice, per aver appreso che ha aiutato Emre e Aylin a far fallire la sua azienda. Dopo essere tornata insieme a colui che ha fatto breccia nel suo cuore, la sorella di Leyla esigerà di mantenere segreta la loro relazione. La fanciulla soprattutto non vorrà far sapere a nessun del suo ritorno di fiamma con il primogenito di Aziz, poiché lo stesso la farà diventare la redattrice della Fikri Harika dopo la realizzazione di una pubblicità per la Compass Sport gestita da Ceyda.

Quest’ultima intanto dimostrerà di nutrire un interesse nei confronti di Can.

In seguito Emre apprenderà che suo fratello ha perdonato Sanem, quando un bandito si intrufolerà nell’abitazione di Mevkibe e Nihat Aydin. Leyla, non riuscendo a contattare la sorella, si rivolgerà al figlio minore del Divit, che non ci penserà due volte a recarsi nella casetta nel bosco in cui troverà Can e Sanem.

Aylin mette in cattiva luce il fotografo e la sorella di Leyla, Mevkibe e Nihat sconvolti

Non appena Aylin tornerà a lavorare alla Fikri Harika grazie a Enzo Fabbri che le darà il 20% delle azioni, Emre metterà subito al corrente la sua amante della riappacificazione tra la sorella di Leyla e Can. La darklady inviterà il secondogenito di Aziz a far venire alla luce il vero legame tra suo fratello e Sanem, con la speranza che quest’ultima si licenzi a causa dei suoi genitori.

Aylin, anche se Emre non ascolterà il suo consiglio, controllerà ogni movimento dei due innamorati fino a fotografarli in atteggiamenti intimi con il suo cellulare.

A questo punto la malefica donna farà pubblicare gli scatti su dei giornali scandalistici: la notizia, oltre ad arrivare a tutti i dipendenti della Fikri Harika, giungerà anche alle orecchie degli Aydin. Can su invito di Sanem farà credere a chiunque di non essere fidanzato, compresa la signora Mevkibe quando si presenterà nel suo ufficio su suo invito per chiedergli delle spiegazioni. Nel contempo Nihat, scosso per quanto accaduto, perderà il suo secondo lavoro di tassista appena trovato, per aver trattato male un cliente.

Successivamente gli Aydin per impedire a Can ed Emre di accompagnare a casa le loro rispettive figlie, vieteranno alle stesse di andare al cinema o di passare la notte fuori casa con Osman e Ayhan.

Il piano di Aylin sembrerà quindi riuscire, visto che Sanem e Leyla potranno recarsi soltanto al lavoro.