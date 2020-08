DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca che vede come protagonisti l'attore Can Yaman e Demet Ozdemir, continuerà a riservare molteplici colpi di scena per i telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate turche rivelano che Can Divit non prenderà per niente bene il ritorno a Istanbul di Huma. Infatti, il fotografo si arrabbierà nel momento in cui sua madre si presenterà in azienda. Infine l'ex moglie di Aziz, sempre più condizionata da Aylin, renderà la vita difficile a Sanem e Leyla Aydin.

Gli spoiler turchi di DayDreamer: Can arrabbiato per l'arrivo di Huma in agenzia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Huma ritornerà a Istanbul su richiesta di Aylin, la quale sarà determinata a fare di tutto per ottenere il controllo della Fikri Harika. Can non avrà una buona reazione quando rivedrà sua madre, in quanto sospetterà fin da subito che abbia l'intento di causargli dei guai. Il fotografo inizierà a essere ancora più certo del suo pensiero nel momento in cui scoprirà che la sua consanguinea ha discusso con Sanem e Mevkibe. In seguito, Il figlio maggiore di Aziz ribadirà di non essere disposto a perdonare sua mamma, colpevole di averlo abbandonato da bambino dopo aver divorziato da suo padre.

Emre invece avrà un'opinione completamente diversa, visto e considerato che ha avuto l'opportunità di crescere insieme a Huma. A tal proposito, il minore dei Divit proverà a indurre suo fratello a dare una seconda possibilità alla madre. Tuttavia il ragazzo non vorrà avere alcuna riappacificazione, tanto che si arrabbierà quando la donna si recherà nell'azienda di famiglia.

Leyla si scontra con Huma

Successivamente l'attenzione si concentrerà su un dialogo tra Huma e Aylin, nel quale quest'ultima farà credere alla signora Divit che le sorelle Aydin sono intenzionate a sposare Emre e Can per il loro benestare economico. Nello stesso momento, anche Sanem suggerirà al fotografo di riconciliarsi con sua mamma, mentre quest'ultima avrà uno scontro con la futura nuora.

Nel dettaglio, Huma farà arrabbiare Leyla durante una giornata lavorativa, in quanto inizierà ad ascoltare musica classica a volume altissimo, impedendo alla ragazza di concentrarsi sul suo incarico da segretaria. L’ex consorte di Aziz non appena la figlia maggiore di Mevkibe la rimprovererà, non ci penserà due volte prima di dirgli che una persona proveniente da un quartiere culturalmente basso come il suo non può di certo riconoscere la vera arte. Infine Sanem e sua sorella dovranno guardarsi le spalle dalle interferenze della futura suocera, che continuerà a essere sempre più condizionata da Aylin.