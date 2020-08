Continua l'appuntamento pomeridiano con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli spoiler che arrivano dalle puntate turche attinenti ai nuovi episodi, che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che ci sarà un aneddoto curioso che riguarderà la coppia formata da Can Divit e Sanem Aydin. Il fotografo farà sapere all'aspirante scrittrice di essere disposto a sposarla. Mevkibe, invece, si arrabbierà quando apprenderà che la figlia ha una storia d’amore con il capo dell'azienda in cui lavora.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Sanem trova il coraggio di parlare con sua madre

Nei dettagli, gli spoiler riguardanti i nuovi episodi che i fan italiani di DayDreamer avranno modo di vedere in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Aylin farà pubblicare sui giornali una fotografia in cui Can e Sanem saranno in atteggiamenti complici. Tuttavia lo scandalo, Divit e Aydin smentiranno la notizia del loro fidanzamento con i colleghi della Fikri Harika. Infatti, l'aspirante scrittrice vorrà che siano i suoi familiari i primi a sapere che ha intrapreso una storia d’amore con il fotografo. Can la stessa sera avrà una cena di lavoro con gli imprenditori Makinon e Ceyda: quest'ultima l'indomani sarà fotografata in compagnia del capo della Fikri Harika, che verrà definito il latin lover del momento.

Una volta che avrà avuto dal suo fidanzato un chiarimento su quanto accaduto, Sanem troverà finalmente il coraggio di parlare con sua madre. Dopo che si sarà calmata dalla rabbia, Mevkibe dirà a sua figlia che avrebbe dovuto confrontarsi con lei e suo padre prima di iniziare una relazione sentimentale.

A tal proposito, la moglie di Nihat si recherà nell'azienda per avere delle spiegazioni più dettagliate da parte di suo genero.

Can disposto a sposare Sanem

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer raccontano che durante l'entrata alla Fikri Harika Can prenderà per mano Sanem con l'intento di far sapere a tutti i presenti della loro storia d’amore.

Usando questa mossa Divit impedirà alla fidanzata di licenziarsi per la vicenda dello scandalo: la bella notizia due innamorati causerà, però, una vera e propria crisi di nervi a Deren. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, dato che la giovane Aylin confiderà al fotografo che nel suo quartiere i fidanzamenti pubblici devono conseguire subito in matrimonio, altrimenti non durano mai a lungo. A questo punto, il fotografo farà sapere all'aspirante scrittrice di essere disposto a sposarla e vivere fino in fondo l'amore che prova per lei. Nello stesso momento Emre verrà obbligato da Aylin a lasciare Leyla, mentre suo fratello gli farà sapere della strampalata richiesta di matrimonio che ha fatto a Sanem.

Infine a rendere ancora più complicata la vicenda potrebbe essere Nihat, l’unico ancora a non sapere della relazione della sua seconda figlia e Can.