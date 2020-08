Si avvicina sempre più l'inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda dal 12 settembre su Rai 1 dopo il rinvio forzato causa pandemia dell'edizione prevista inizialmente in primavera. Tra i tredici concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, ci sarà anche Elisa Isoardi. La conduttrice, reduce dalla chiusura della Prova del Cuoco, sarà in gara allo spettacolo del sabato sera per il quale ha informato i suoi fan sui social si sta preparando. Si dice pronta e carica per questa nuova avventura tra sorrisi e ballo.

Elisa Isoardi: grande entusiasmo per questa nuova avventura in gara a Ballando con le Stelle

Elisa Isoardi, con un video pubblicato sui suoi profili social ha informato tutti che si sta preparando per lo spettacolo che prenderà il via tra poco più di un mese. Ha raccontato in maniera ironica che non è molto coordinata. E ha fatto anche un appello alla conduttrice dello spettacolo di Rai 1 Milly Carlucci affinché le scelga per l'occasione 'un maestro di danza che sia molto, molto, molto paziente'.

La Prova del Cuoco non ci sarà più e nella fascia del mezzogiorno ci sarà un nuovo programma con Antonella Clerici. Isoardi non si è abbattuta e si dice pronta per questa nuova avventura. Dice di essere entusiasta del fatto che manchi poco più di un mese al via anche se ammette di non essere ancora pronta.

Ma c'è grande entusiasmo nell'affrontare questa nuova prova nel cast di Ballando con le Stelle.

Elisa Isoardi: 'grazie a Milly Carlucci per avere creduto in me, scegli un maestro paziente'

Isoardi è colma di gratitudine a Milly Carlucci per averla scelta e per avere creduto in lei. E ironicamente scrive: 'visto che sono una bravissima ballerina non ci sono problemi, no?'.

E poi un appello: 'Scegli un maestro molto paziente'. Dice di avere grande stima per i maestri e si sente pronta a fare del suo meglio al programma.

Isoardi poi ha aggiunto di ritenere questo programma una nuova prova, una sfida avvincente da affrontare. Sia dal punto di vista fisico, spiega la conduttrice, che dal punto di vista mentale.

Sul primo versante avrà la possibilità di rimettersi in forma e sul secondo pensa che si tratti di una prova di disciplina e resistenza. Isoardi è felicissima di partecipare e chiama il tifo dei suoi fan perché l'energia positiva arriva sempre. Ha aggiunto che si sta preparando con lunghe passeggiate sul mare per riprendere confidenza con l'attività sportiva che non praticava da tempo.

L'ex conduttrice de La Prova del Cuoco sembra vivere un momento di grande serenità, di recente ha anche lanciato un appello ad Antonella Clerici per essere invitata nei suoi programmi.