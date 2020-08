Stando alle ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 31 a venerdì 4 settembre ci saranno tantissime novità. In particolare, Adolfo e Rosa ufficializzeranno il loro fidanzamento e presto convoleranno a nozze. Marta avrà il cuore spezzato quando verrà a conoscenza di questa notizia. Invece, Raimundo riceverà una telefonata da uno sconosciuto e si metterà subito alla ricerca di Francisca.

Matias boccerà tutte le proposte di Alicia e Damian

Rosa chiederà a sua sorella Marta di farle da damigella d'onore al matrimonio e lei accetterà.

Intanto, Manuela metterà Carolina in punizione perché la ragazza non avrà detto alla domestica il motivo delle sue uscite. Nel mentre, Mauricio racconterà a Raimundo di aver scoperto che Isabel ha acquistato diversi terreni che appartenevano a Francisca. I progetti di Alicia e Damian non piaceranno per niente a Matias, che boccerà tutte le loro proposte.

Poco dopo, Marta chiederà a suo padre di poter collaborare con lui in fabbrica. Don Ignacio accetterà e le proporrà di lavorare come contabile.

Raimundo riceverà una misteriosa telefonata e andrà alla ricerca di Francisca

Intanto, Raimundo incontrerà Antonita con un cesto dei fiori preferiti della Montenegro: sarà così che i suoi sospetti si rafforzeranno sempre di più.

Alicia si scontrerà con il padre, invece Pablo e Carolina vorranno scappare insieme.

Poco dopo ci sarà il ricevimento per il fidanzamento tra Adolfo e Rosa e Isabel farà di tutto per mettere Solozobal in difficoltà. Nel frattempo, Adolfo continuerà a tormentare Marta e metterà in difficoltà la sua fidanzata.

Raimundo andrà alla tenuta e chiederà ad Isabel il motivo per cui sta acquistando le proprietà di Francisca ma non riceverà alcuna risposta.

Successivamente, Ulloa riceverà una telefonata e partirà per andare a cercare sua moglie. Manuela seguirà Carolina e la sorprenderà in soffitta con Pablo. Intanto, don Ignacio chiederà a Marta di collaborare alla direzione della fabbrica, mentre Manuela manterrà il segreto sulla relazione tra Carolina e Pablo decidendo di non parlarne con Solozobal.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della soap opera Il Segreto per scoprire ulteriori novità. Chi non avesse seguito tutti gli episodi durante la messa in onda su Canale 5 potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.