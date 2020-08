Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, coppia tra le più famose e longeve nate nel trono classico di Uomini e donne, si è detta addio ormai un mese fa, ma la sensazione è che le cose andassero male da tempo e che i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi vivessero di fatto come separati in casa. Questo perché subito dopo la comunicazione ufficiale della fine del matrimonio, celebrato ormai quattro anni, le strade dei due si sono separate: l'ex tronista di Vigevano è rimasto a Roma, dove si era trasferito con Tara poco prima delle nozze, mentre la trentenne è tornata nella sua Vicenza.

Qui, tra l'altro, è stata avvistata a cena assieme a un misterioso e avvenente accompagnatore. Insomma, Tara sembrerebbe aver davvero dimenticato Cristian, ma allora perché è gelosa di lui?

Parla Cristina Incorvaia, ex dama del trono over che ha avuto una storia con Cristian Gallella

Sì, perché una nota ex fidanzata di Cristian, Cristina Incorvaia, già conosciuta come dama del trono over di Uomini e Donne, ha dichiarato di essere stata contattata dalla Gabrieletto che le ha intimato di non parlare della relazione tra lei e Cristian. La Incorvaia, che oltre a Uomini e Donne qualche anno fa ha partecipato anche a Temptation Island assieme all'allora fidanzato David Scarantino, conosciuto proprio nel programma di Canale 5, qualche settimana fa aveva infatti dichiarato di essere stata fidanzata con Cristian una decina di anni fa.

I due si erano conosciuti a Vigevano, città d'origine di Gallella, quando Cristina insegnava danze caraibiche, e si erano piaciuti sin da subito.

La storia, aveva precisato Cristina, era durata poco, ma lei di Cristian serbava un buon ricordo. E questo nonostante anche lei abbia ammesso che non avesse un carattere facile.

Non solo, perché la Incorvaia con le sue dichiarazioni pubblicate su Instagram si era spinta oltre, sino ad affermare che non era stupita della rottura tra il suo ex e la Gabrieletto, visto che non gli erano mai sembrati molto affiatati come coppia. "Non li ho mai visti benissimo insieme come coppia" aveva dichiarato.

E ancora: "Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e affinità mentale, anche di carattere. Chiaramente sono passati degli anni, si cambia, però ripeto, non li ho visti così solidi".

Tara Gabrieletto furiosa: ecco cosa ha scritto in privato a Cristina

Una semplice opinione, quella di Cristina, che tuttavia deve aver irritato fortemente Tara. Nonostante non sia più la moglie di Cristian, infatti, la Gabrieletto ha chiamato la ragazza per intimarle di smettere di parlare della sua vita privata. E ha anche affermato che Cristina non sarebbe a tutti gli effetti una ex di Cristian, visto che la loro è stata una storia lampo. "Tara mi ha detto anche che non posso definirmi ex perché sono stata con Cristian per pochissimo tempo" ha scritto Cristina su Instagram, stizzita.

"In realtà siamo stati insieme per mesi, lui conosceva la mia famiglia perché veniva a casa: lei può parlare della sua relazione, ma la mia storia con Cristian la conosco io" ha concluso.

I fan tuttavia, si fanno alcune domande e si chiedono perché a Tara abbiano dato fastidio le dichiarazioni di una ex fiamma di Cristian, visto che la loro storia è ormai terminata.