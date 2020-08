Le trame di Una vita tratte dalla Spagna raccontano che saranno ricche di colpi di scena, soprattutto nel momento in cui Felipe sfrutterà l'ascendente che ha su Genoveva a suo vantaggio, arrivando a scambiarsi un bacio con la donna. Il tutto farà parte di un piano ben congegnato dall'avvocato, il quale si avvicinerà alla moglie di Alfredo nel tentativo di smascherarla sia per la truffa del banco americano, che per le false accuse di violenza mosse a Liberto.

Una vita spoiler: Felipe si avvicina a Genoveva nel tentativo di smascherarla

Continuano ad appassionare i fan di Una vita le vicende ambientate a calle Acacias e che proseguiranno senza interruzioni anche per tutto il mese di agosto su Canale 5.

Secondo le anticipazioni provenienti dalla Spagna, nel corso delle prossime settimane si assisterà a un avvicinamento tra Felipe e Genoveva. Tutto avrà inizio dopo il crollo del banco americano che manderà sul lastrico gli abitanti del quartiere e dopo l'arresto di Libero accusato di violenza proprio da Genoveva. Felipe, non credendo all'estraneità della donna nelle due vicende, cercherà di sfruttare l'attrazione che Genoveva prova per lui a suo vantaggio.

Una vita, trame spagnole: Felipe riesce a scagionare Liberto dalle accuse grazie a Genoveva

In particolare Felipe, dopo aver assunto la difesa di Liberto, non crederà che l'uomo possa essersi macchiato di un tale crimine e riuscirà a far parlare Genoveva, la quale dirà che il tutto è stato orchestrato da Alfredo.

Nonostante l'avvocato non creda all'estraneità della dark lady, riuscirà a convincerla a testimoniare in favore di Liberto, il quale verrà scagionato dalle accuse e tornerà in libertà. Nel frattempo Alfredo si vendicherà della moglie, raccontando a Lolita e Antonito di essere giunto nel quartiere solo per aiutare Genoveva a portare a compimento il suo piano di vendetta nei confronti dei vicini.

Felipe e Genoveva si baciano per la prima volta

Nel prosieguo delle vicende di Una vita, Felipe si farà accompagnare da Genoveva a una serata di gala presso l'ambasciata brasiliana, lo stesso evento tra l'altro, a cui aveva invitato precedentemente la sua domestica Marcia. Al termine della serata, tornati nel quartiere, Genoveva e Felipe si fermeranno a parlare e si lasceranno trasportare dai sentimenti arrivando a baciarsi.

Un primo e vero bacio tra i due, che porterà Genoveva ad avere timore della reazione di Alfredo qualora venisse a saperlo. Sarà in questo frangente che Felipe la tranquillizzerà, assicurando la sua totale discrezione sull'accaduto.

In attesa di capire come si evolverà la vicenda tra Genoveva e Felipe Alvarez Hermoso, si ricorda che la soap tv Una vita, va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40. Su Mediaset Play invece è possibile rivedere le puntate già trasmesse.