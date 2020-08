Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda mercoledì 2 settembre Can e Sanem si mostreranno gelosi l'uno dell'altro. La giovane, infatti, fingerà di essere a un appuntamento con Fabbri e Divit farà lo stesso con la sua vecchia amica Gamze.

Ricordiamo che la soap opera va in onda tutti i giorni alle ore 2 e 50 del pomeriggio su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Da quando il giovane ha scoperto le bugie raccontate dalla sua amata, i due non stanno più insieme e hanno deciso di mantenere un semplice rapporto di amicizia.

Nonostante questo patto, però, sembra che Can e Sanem non riescano a stare lontani l'uno dall'altro.

Anticipazioni DayDreamer, puntata 2 settembre: Can organizza un campeggio per il suo team

Can e Sanem hanno ormai deciso di essere solo amici, avendo visto che la loro relazione è andata in fumo a causa delle bugie raccontate dalla giovane. Tra i due, però, sembra esserci ancora del tenero ma entrambi non riescono ad ammetterlo. Pertanto, nella puntata che andrà in onda mercoledì 2 settembre, la Fikri Harika è impegnata in una nuova importante campagna pubblicitaria per la Compass Sport. Nella speranza di trovare l'ispirazione, Can decide di organizzare un campeggio con il suo team in modo da poter testare le attrezzature che andranno a pubblicizzare.

Intanto, Fabbri si presenta in azienda e chiede a Sanem di lavorare insieme per il loro progetto relativo al profumo. La giovane gli comunica di essere impegnata con il campeggio durante il weekend e non potrà quindi incontrarlo. A quel punto, Enzo le propone di incontrarsi nel pomeriggio, ma Sanem non può lasciare l'azienda senza il consenso di Can.

Divit, infatti, non è per nulla entusiasta di questo incontro tra i due, tuttavia proprio in quel momento riceve una telefonata inaspettata.

Spoiler DayDreamer: Can e Sanem si ingelosiscono a causa di Fabbri e Gamze

Can e Sanem, nonostante abbiano deciso di essere solo amici, non riescono a nascondere totalmente i sentimenti che provano l'uno per l'altro.

Proprio mentre Sanem discute con Fabbri su quando incontrarsi per il loro progetto, Can riceve improvvisamente una telefonata dalla sua amica Gamze, con cui organizza un incontro per quella sera stessa. A quel punto, indispettita per quanto accaduto, Sanem decide di concedere l'appuntamento a Enzo pur di far ingelosire Can. In realtà, per vari motivi nessuno dei due trascorrerà la serata in compagnia, ma Divit e Aydin si sentiranno telefonicamente e fingeranno di essere con il proprio partner. Prima di darsi la buonanotte, infatti, Can e Sanem inizieranno una telefonata comica in cui faranno credere all'altro di essere in dolce compagnia.