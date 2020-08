Non ci sono buone notizie all'orizzonte per Filippo Sartori e Serena Cirillo, nelle prossime puntate di Un posto al sole: i due entreranno nuovamente in crisi, a causa di un incidente accaduto alla piccola Irene. I due avevano iniziato un lento percorso di riavvicinamento, ma tutto naufragherà dinanzi a un evento infausto che porterà alla luce vecchi fantasmi del passato. Nel frattempo Alberto Palladini cercherà di sfruttare le informazioni in proprio possesso, per ricattare Nicotera e uscire pulito dalla situazione ingarbugliata in cui si trova coinvolto.

Approfondiamo di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto alle 20:45 su Rai 3.

Preoccupazione per la piccola Irene

La sensazione era che ci fosse ancora una speranza di riavvicinamento per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) ma, dalle anticipazioni di Un posto al sole, pare proprio che per i due non ci sia più nessuna possibilità. A scatenare la crisi, creando una spaccatura ancor più insanabile tra i due, sarà un incidente occorso alla piccola Irene (Greta Putaturo). Tale evento farà esplodere le tensioni tra Serena e Filippo. In particolare nell'uomo riaffioreranno vecchie paure mai sopite, mentre la donna dovrà fare i conti con questa nuova drammatica evoluzione degli eventi. L'apprensione e la paura per il destino della piccola insomma non avvicineranno certo i due, ma anzi creeranno una frattura ancora più netta.

Alberto ricatta Eugenio

In seguito al bacio, Eugenio (Paolo Romano) e Susanna (Agnese Lorenzini) torneranno alle loro vite, mentre Alberto (Maurizio Aiello) inizierà a meditare sul suo diabolico piano d'azione. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, l'avvocato Palladini affronterà Nicotera in un drammatico faccia a faccia e lo ricatterà per tirarsi subdolamente fuori dai guai.

Il magistrato sarà intimorito dalle parole di Alberto, convinto del fatto che l'uomo possa distruggere la sua serenità familiare.

Nel frattempo Nunzia (Nadia Carlomagno) potrebbe dare una svolta alle indagini, decidendo di non aiutare più Mariano Tregara (Lello Giulivo). A questo punto, Eugenio si troverà a dover lottare da un lato con il boss per assicurarlo definitivamente alla giustizia e dall'altro con Alberto, disposto ormai a tutto pur di uscire dall'intricata situazione in cui si trova.