Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera trasmessa in circa 100 paesi nel mondo. Negli ultimi giorni, Mediaset ha annunciato il nuovo palinsesto estivo, che siamo sicuri non piacerà affatto ai fan di Canale 5, i quali attendono con trepidazione che il segreto riguardante Beth venga alla luce. In dettaglio, le vicende di Hope Logan (Annika Noelle), Thomas Forrester e tutti gli altri protagonisti andranno in pausa da lunedì 3 per ritornare il 24 agosto con nuovi colpi di scena.

Beautiful si ferma da lunedì 3 a venerdì 21 agosto

Brutte notizie per i fan di Beautiful, la soap opera che sta tenendo alta l'attenzione grazie allo scambio delle culle con protagoniste Hope e la piccola Beth, creduta morta nel tragico parto sull'Isola di Catalina.

Le vicende ambientate nella casa di moda Forrester si prenderanno una pausa di tre settimane. Per questo motivo, gli appassionati dovranno fare a meno degli amori e degli intrighi da lunedì 3 agosto a venerdì 21 agosto. Dopodiché lo sceneggiato tornerà su Canale 5 dalle ore 13:40 a partire da lunedì 24 agosto. Mediaset ha pensato di allungare gli episodi di Una vita. Difatti, le vicende ambientate nel vecchio quartiere di Acacias 38 inizieranno alle 13:40 per concludersi alle 14:45, quando toccherà a Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con Can Yaman e Demet Ozdemir che ha raggiunto ascolti record sui teleschermi italiani.

Il matrimonio di Hope e Thomas nelle prossime puntate della soap opera

Ma cosa vedranno i telespettatori al ritorno di Beautiful su Canale 5? Le anticipazioni in programma dall'ultima settimana di agosto 2020 segnalano nuovi incredibili colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Thomas riuscirà a convincere Hope a diventare sua moglie grazie all'aiuto di Douglas (Henry Joseph Samiri).

Le nozze dei due giovani saranno momentaneamente fermate da Phoebe, che chiamerà mamma la Logan. Proprio quest'ultima crederà che Beth abbia 'usato' la figlia di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

La situazione non sarà vista di buon occhio da Liam (Scott Clifton), che purtroppo non potrà fare niente se non rimanere vicino a Steffy in veste di consigliere.

A tal proposito, il matrimonio tra Hope e Thomas (Matthew Atkinson) susciterà dei malumori nei rispettivi genitori. Difatti, sia Brooke (Katherine Kelly Lang) che lo stilista Ridge (Thorsten Kaye) pretenderanno di salvaguardare i propri figli in ogni modo.

In attesa del ritorno della soap opera in televisione, si ricorda che per rivedere le puntate basterà collegarsi al sito Mediaset Play, il servizio totalmente gratuito del canale del Biscione.