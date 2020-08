Gli episodi della telenovela Una vita in onda su Canale 5 da domenica 9 a sabato 15 agosto riserveranno diversi colpi di scena per i telespettatori italiani. Dagli spoiler si evince che Lolita sarà furiosa con Antonito. Carmen, invece, sarà in ansia per la mancanza di notizie di Ramon Palacios, mentre Cinta scoprirà di essere stata ingannata da Rafael. Infine gli abitanti di Acacias 38 saranno pronti per iniziare una protesta.

Una vita, le anticipazioni 9-15 agosto: Antonito rifiuta Genoveva, Emilio geloso di Cinta e Rafael

Nel dettaglio, le anticipazioni della settimana di Una vita che va dal 9 al 15 agosto 2020 rivelano che Bellita impegnerà un paio di orecchini per dare la possibilità a Cinta di partecipare insieme a Rafael al pranzo di beneficenza, dove Emilio li osserverà con molta gelosia.

Al grande evento presenzieranno anche Susana, Ramon e Carmen: in questa occasione quest'ultima riceverà delle brutte occhiate da parte di Felicia e Rosina. Tuttavia la Sanjurjo dimostrerà alla due donne di essere acculturata sui temi attuali, a differenza loro. Successivamente Palacios avrà una discussione con Antonito per via della vendita del brevetto. Infatti, il padre di Milagros continuerà a fare delle indagini sul banco americano, tanto che partirà per alcuni giorni dopo aver ricevuto un telegramma. Gli spoiler della soap opera di canale 5 raccontano che Genoveva proverà a sedurre Antonito per indurlo a mettere del denaro sul suo investimento. Camino si addormenterà al ristorante e Cesareo la sentirà parlare nel sonno.

A tal proposito, malgrado le insistenti domande del portinaio, tutta la famiglia Pasamar continuerà a negare con fermezza che ragazza può parlare.

Nello stesso momento, Felipe confermerà ad Agustina che la diagnosi medica del dottor Maduro era sbagliata, infatti non soffre di alcun tipo di malattia.

Il giovane Palacios rifiuterà le avance della Salmeron, anche se gli prometterà che effettuerà l'investimento malgrado il disaccordo dei suoi familiari.

Ramon ha un incidente, Lolita furiosa con suo marito

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una vita, che verranno trasmesse fino al prossimo 15 agosto su Canale 5, rivelano che Ursula inizierà a essere preoccupata nel momento in cui scoprirà che Felipe ha intenzione di trovare il dottor Maduro.

Intanto Emilio cercherà di mettere in guardia Cinta su Rafael, ma la ragazza non crederà ai suoi sospetti. Felicia, Jose, Liberto e Antonito cominceranno ad avere alcuni dubbi sull'investimento che Bryce vuole portare a termine. In seguito il giovane Palacios farà sapere a tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro. Per questo motivo, Genoveva suggerirà ad Alfredo di fare un prestito al ragazzo chiedendogli come garanzia le proprietà di famiglia: usando questo escamotage, Salmeron e suo marito saranno convinti che il loro piano stia per andare a buon fine. Nel frattempo, Ramon resterà coinvolto in un incidente con la carrozza su cui viaggia. Lolita, invece, sarà furiosa con suo marito poiché teme che l’affare avrà un esito disastroso.

Carmen chiede aiuto a Felipe, i cittadini protestano

Dopo aver ricevuto da Emilio una fotografia del vero Rafael Bonaque, Cinta affronterà l'impostore: quest'ultimo in realtà è un povero chitarrista di flamenco che si è innamorato della Dama del mistero. Liberto cercherà di evitare a Rosina e Susana di fare acquisti pazzi, dato che la miniera d'oro si sta esaurendo. D'altro canto, Carmen sarà in ansia per l'assenza di novità di Ramon. Agustina finalmente verrà dimessa dall'ospedale, tanto che le domestiche la accoglieranno con felicità in soffitta. A tal proposito, Felipe non baderà a spese per fare avere all'anziana donna tutte le comodità di cui necessita. In paese si diffonderà la notizia che il banco americano è fallito, dunque tutti i paesani cadranno in rovina.

A questo punto Alfredo fingerà che la banca sia stata vittima di una manovra politica. Intanto Salmeron suggerirà ai vicini di chiedere spiegazioni al consigliere dell'istituto, un certo Federico Sunol.

Carmen chiederà aiuto a Felipe per trovare Ramom, mentre Antonito attenderà ancora un po' prima di cercare suo padre poiché vuole dimostrargli che può fidarsi di lui. Infine gli abitanti di Acacias, furiosi per aver perso i loro soldi, organizzeranno una protesta in strada con cartelli e slogan.